Para lograr una mayor penetración en el mercado, la presidenta de Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), Gina Herrero, apuesta a que Panamá debe encaminarse a flexibilizar las normas para que así las aseguradoras tengan una mayor entrada de la digitalización de sus procesos.

Lograr una mayor digitalización, según Herrero, es necesaria para lograr una penetración en el mercado de microseguros, que son pólizas con cobertura entre $10 mil y $15 mil, con pagos de primas entre $3 y $15. La propuesta, dijo, ya la están trabajando con la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP).

“Estamos buscando la flexibilización de las normas para poder penetrar en el mercado de microseguros. Realmente se necesita flexibilizar la norma para poder que esto sea una realidad”, comentó Guerrero, señalando que “de alguna manera, tenemos que ayudar para que la regulación sea más flexible para poder trabajar los microseguros y penetrar”.

Explicó que si bien hay bancos que ofrecen el pago en línea, todavía para la suscripción, la persona debe firmar un documento, poner un perfil financiero y entregar todo a la compañía de seguros, porque aún se está requiriendo la documentación física.

Lo ideal sería, agregó, que una persona compre una póliza de seguros con su celular y mientras eso no sea posible, no podrán llegar al mercado de los microseguros. En esa línea, resaltó que los microseguros no solo deben ser accesibles en precios, sino en la facilidad con que puede una persona adquirir un seguro de este tipo. “A eso estamos apuntando y ya estamos trabajando con la superintendencia para abarcar este mercado”, indicó.

“Yo apuesto siempre a que si hay dos celulares por personas en el país, todas ellas podrían tener acceso a entrar a una aplicación, apretar y decir acepto y comprarlo. Hacia allá tenemos que ir. Si tú quieres la penetración de un mercado tienes que ir a la flexibilización de la norma”, comentó.

La Apadea comenzó a ofrecer los microseguros en septiembre de 2023, a través de un acuerdo que facilitaba a la industria ofrecer el producto. Sin embargo, Herrero reconoció que ese acuerdo necesita mejoras, y “hacia allá va”, tomando en cuenta que hay varios productos que se mejoraron y ahora se están vendiendo, como son las pólizas que se pagan contra reembolsos sobre todo de salud, pólizas de cáncer o enfermedades graves, que son los que más se compran. “Todo esto no es suficiente si todavía no hemos llegado a la digitalización real, que es la que te permite que se penetre en estos mercados”, subrayó.