Arroceros de Darién y Chepo exigen al Mida pago de $38 millones adeudados de 2023

Productores de arroz de la región este de la provincia de Panamá, en Chepo, y de la provincia de Darién se apostaron a las afueras de las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), ayer 20 de mayo, para exigir el pago adeudado que está entre $35 millones y $38 millones, correspondientes al ciclo agrícola 2023-2024.

La preocupación de los arroceros se debe a que en junio termina la actual administración y aún no se ha cancelado la deuda.

“Estamos en una situación al extremo en Panamá este y Darién; es el dinero que necesitamos para el ciclo agrícola 2024-2025. Ya estamos finalizando mayo y nosotros solo tenemos hasta agosto para sembrar, cuando apenas hemos cobrado $14 millones de lo adeudado”, exclamó Franklin Barría, vicepresidente de la Asociación de Productores de Arroz de Panamá este y Darién.

Barría dijo que el dinero corresponde al pago de $16 por quintal que otorga el gobierno, y que a la fecha cerca de un 70% de los productores no ha recibido ni un centésimo para empezar. La organización la comprenden 360 arroceros.

En Chepo y Darién se siembran 26.500 hectáreas, con un rendimiento de 2,5 millones de quintales de arroz,

La compensación que recibe el productor arrocero por parte del Mida es de $16, el molino a su vez otros $17, es así que el gobierno subsidia el precio final que paga el consumidor de $0,30 por libra.

“Los $16 son los que generalmente demora demasiado tiempo el gobierno para pagar, pero es un renglón muy importante para que el productor pueda poner nuevamente a producir sus tierras; mientras que los $17 que nos da el molino nos sirven para pagar las deudas ante las casas comerciales y cubrir algunos otros gastos”, expresó.

Alertó que de no pagarse a tiempo podría darse un desabastecimiento del grano nacional, y que inclusive ilustró que países como Brasil también están enfrentando problemas en la producción, lo que impactaría el mercado global.

Ante la concentración de los productores de arroz, Augusto Valderrama, titular del Mida, atendió a los arroceros y les comentó que el gobierno “ha pagado $60 millones del ciclo nuevo, y se van a pagar $20 millones de lo adeudado”.

“Yo quiero que seamos bastante francos en esto... algo que a mí no me gusta es pegar mentiras. Ustedes en Chepo y Darién son los últimos que siembran y los últimos que cosechan, por eso han quedado siempre de últimos en el pago, porque los que ya sembraron en abril fueron los arroceros de la provincia de Chiriquí, y se les ha pagado la totalidad, y con ustedes ya hemos pagado $14 (millones) y vamos a pagar”.

Y agregó: “La única manera de salir de este problema es quitar la compensación, nosotros no podemos seguir pagando al año $500 millones, que deberían ser utilizados en proyectos de inversión para que ustedes se beneficien, y lo estamos haciendo por una situación que se dio errada años anteriores de subsidiar en $0,20 la libra (de arroz) al consumidor, yo no digo que no, pero la están pagando todos los panameños, y nosotros no tenemos los recursos para pagar inmediatamente los $130 millones, sino que la pagamos en el transcurso del año. Para nosotros llegar a mitad del año pagando $80 millones de arroz, y quedar debiendo $30 millones para el resto de aquí a junio es un éxito”.