Banca: CBI de Panamá eleva su liquidez al 55% y amplía su red de corresponsalías internacionales

El Centro Bancario Internacional (CBI) afianzó su solidez financiera al cierre del tercer trimestre de 2026. Apoyado en una captación de depósitos que superó el ritmo del crédito, una capitalización que roza el doble del exigible normativo y el fortalecimiento de sus nexos con el exterior tras la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del listado de alto riesgo de la Unión Europea, el sistema preservó holgura en sus métricas clave. El Informe de Actividad Bancaria publicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) al cierre de septiembre confirma que el CBI resalta un incremento de la capitalización proporcionalmente superior al de los activos, así como una dinámica de financiamiento respaldada por recursos estables y un aumento en las relaciones de corresponsalía bancaria. “La expansión del fondeo externo se apoyó, además, en un entorno de mayor reconocimiento internacional del marco de prevención del blanqueo de capitales, tras la exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI y de la lista de alto riesgo de la Unión Europea. En ese contexto, el número de bancos corresponsales aumentó de 431 a 435 entre agosto de 2025 y agosto de 2026, lo que refleja la solidez de las relaciones del CBI con la banca internacional”, destaca el regulador bancario, liderado por el superintendente Milton Ayón Wong.

Solvencia y patrimonio

Los indicadores de liquidez legal del Centro Bancario Nacional se situaron en 55.33%, en tanto que los del Sistema Bancario Nacional avanzaron del 52.28% al 54.36%. Ambos niveles se mantienen con un margen superior a los 24 puntos porcentuales frente al requerimiento regulatorio del 30%. Por su parte, el Índice de Adecuación de Capital (IAC) ascendió a 15.72% al corte de junio de 2026, prácticamente el doble del mínimo exigido del 8%. Esta estructura se acompañó de un repunte interanual del 11.14% en el patrimonio contable, ritmo que rebasó el aumento del 8.20% registrado en los activos totales. De esta manera, la relación entre patrimonio y activo mejoró de 11.7% a 12.0%, reduciendo el apalancamiento contable de 8.53 a 8.31 veces y el apalancamiento contable disminuyó de 8.53 a 8.31 veces.

Balance y riesgo

El activo total neto del CBI cerró en $171,816.2 millones, lo que supuso un crecimiento interanual de $13,027.0 millones (8.20%). El desempeño del activo estuvo impulsado principalmente por las inversiones netas en valores, que crecieron 19.48% y explicaron cerca del 50.7% del incremento total, mientras que la cartera crediticia neta avanzó 6.20% hasta alcanzar $106,032.5 millones, aportando un 47.5% de la variación absoluta. En la parte del pasivo y patrimonio, los depósitos subieron $7,765.3 millones y el patrimonio sumó $2,073.7 millones, financiando en conjunto el 75.5% de la expansión de los activos. La capitalización mostró un avance acelerado: el capital creció 18.84% y representó el 61.9% de la expansión patrimonial. Paralelamente, la pérdida esperada sobre el portafolio de inversiones cayó de 0.40% a 0.14% del saldo bruto, al tiempo que las reservas constituidas para afrontar el riesgo de crédito subieron 2.21% hasta los $3,782.3 millones.

Generación operativa

Durante el periodo acumulado de enero a septiembre de 2026, la utilidad neta del CBI se fijó en $2,225.2 millones, cifra alineada con los registros de igual lapso del año previo. La operación ordinaria mantuvo su dinamismo, con incrementos de 4.37% en el ingreso neto de intereses, 10.09% en ingresos por comisiones, 12.32% en ingresos operativos y 6.04% en la utilidad antes de provisiones, la cual alcanzó $2,792.6 millones. Este margen adicional de $159.0 millones permitió absorber el aumento en el gasto de provisiones y reforzar la cobertura del crédito vencido. En cuanto a los costos de financiamiento, los intereses pagados cayeron 0.83% a pesar del aumento en el volumen de fondeo. Una baja de 31 puntos básicos en el costo implícito del fondeo permitió ampliar el diferencial financiero en 10 puntos básicos. Los ingresos recurrentes crecieron 5.63%, superando el aumento del 5.28% en los gastos administrativos, generales y de depreciación. Los niveles de rentabilidad permanecieron firmes, con un ROE de 15.10%, un ROA de 1.79% y un margen de intermediación neto de 2.60%, cuyos ajustes respecto al año anterior responden a la ampliación de la base de activos y capital.

Dinámica del crédito

La cartera crediticia local del Sistema Bancario Nacional llegó a $67,618.7 millones, lo que representó una expansión interanual del 4.66%, en consonancia con la evolución del producto interno bruto nominal. El crédito destinado al consumo personal subió 4.98% y las colocaciones al sector privado avanzaron 1.04%. En los primeros nueve meses del año, los nuevos créditos desembolsados totalizaron USD 21,413 millones, un 8.2% por encima de lo reportado en el mismo tramo de 2025, destacando un alza del 3.3% en los financiamientos al sector privado acumulados y del 3.6% en el tercer trimestre. En septiembre, la colocación mensual marcó el punto más alto en la serie histórica disponible desde 2012, con un marcado empuje de las contrataciones del sector público. En materia de calidad de activos, la morosidad mostró descensos generalizados. La cartera morosa y vencida del CBI bajó de 3.7% a 3.4% sobre el total. En el ámbito local, la cartera morosa y vencida cayó de 5.6% a 5.2%, y de 5.7% a 5.5% si se excluye al sector público. Propiamente en el CBI, el índice de cartera vencida descendió de 2.24% a 2.06%, impulsando la cobertura mediante provisiones específicas y dinámicas del 131.32% al 144.48%.

Depósitos y fondeo

Los depósitos se reafirmaron como el pilar central del financiamiento bancario al llegar a $121,617.2 millones, lo que supuso un alza interanual del 6.82%, ritmo superior al 6.20% registrado por la cartera de crédito neta. Los recursos provenientes de particulares crecieron 8.38%, pasando a representar el 79.6% del total captado (frente al 78.4% previo) y explicando el 96.4% del incremento en depósitos, con resultados positivos en todas sus variantes de origen y tipo de cuenta. Los depósitos externos se elevaron 9.38% y los internos un 5.08%. Esta estructura permitió reducir la relación de cartera crediticia neta sobre depósitos del 87.7% al 87.2%, haciendo que los depósitos de particulares pasaran a equivaler al 91.3% de los préstamos netos. La expansión en el fondeo total se logró reduciendo los costos financieros, con una baja de 0.8% en los intereses pagados aun cuando los depósitos y obligaciones globales aumentaron un 7.9%, en un escenario de renovada confianza de la banca corresponsal tras las recientes evaluaciones internacionales. Panamá salió oficialmente de la lista gris del GAFI el 27 de octubre de 2023, tras completar su plan de acción y demostrar avances en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo; y el 9 de octubre la UE lo sacó de su lista negra de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal debido a los avances en materia fiscal y de transparencia, después de permanecer en ella durante seis años, y lo incorporó al Anexo II, que agrupa a las jurisdicciones que cooperan con el bloque, pero mantienen compromisos pendientes o deben realizar ajustes en materia de transparencia y buenas prácticas fiscales. De cara a fortalecer el sistema financiero panameño, la Junta Directiva de la SBP emitió el Acuerdo de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 1-2026, de 20 de octubre de 2026, mediante el cual se establece el proceso de registro de las empresas financieras ante la entidad como sujetos obligados financieros, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley No. 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva,

Balance Puntos clave de la Actividad Bancaria de la BP (Septiembre 2026). Activos: $171,816.2 millones (+8.20%).