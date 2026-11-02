Panamá y Brasil se alían para impulsar las cadenas productivas de coco, cacao y marañón

Con el objetivo de fortalecer el sector agropecuario nacional y transferir conocimientos de alto impacto, Panamá y Brasil formalizaron la firma de tres memorandos de entendimiento orientados a potenciar las cadenas productivas de coco, cacao y marañón, rubros considerados estratégicos para la economía rural del país.

La firma de los acuerdos estuvo a cargo del viceministro panameño de Desarrollo Agropecuario, José Aníbal Rincón —en representación del titular del ramo, Roberto Linares—, y del viceministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Cleber Oliveira Soares. La delegación brasileña contó además con el acompañamiento de Miguel Arvelo, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El pacto binacional establece una plataforma de cooperación técnica integral que permitirá a Panamá adoptar buenas prácticas, incorporar nuevos materiales genéticos y desarrollar modelos de bioeconomía circular mediante el aprovechamiento de subproductos y la reforestación productiva.

Durante el encuentro, el viceministro Rincón destacó el impacto directo que tendrá la iniciativa en la agricultura familiar. “Vamos a recibir de Brasil todo el apoyo y la experiencia que ha logrado en la producción de estos rubros. Estamos seguros de que esto beneficiará a pequeños productores panameños”, afirmó Rincón, al tiempo que confirmó la llegada próxima de una misión técnica brasileña para capacitar al personal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y auditar los planes de acción vigentes.

Por su parte, Cleber Oliveira Soares enfatizó el valor del intercambio entre ambas naciones y reiteró la disposición de Brasil para brindar asesoría técnica continua y optimizar los rendimientos agrícolas en suelo panameño.

En las mesas de trabajo participaron por parte del MIDA Gaspar Ortíz (Dirección de Agronegocios), Diana de Guinard (Oficina de Cooperación Técnica Internacional) y Nilvia Serrano (asesora del Despacho). Por la comitiva brasileña estuvieron presentes Érika Ferraz, jefa de Gabinete, y Gustavo Guimarães, consejero de la Embajada de Brasil en Panamá.

En abril pasado, la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), dijo a La Estrella de Panamá, que “si hay interés de Panamá [...] tenemos (Brasil) toda la disposición de aportar conocimientos, buenas prácticas y herramientas” vía Mercosur. ABC es un organismo del Gobierno Federal de Brasil encargado de toda la cooperación técnica internacional que involucra a Brasil con otros países u organismos internacionales.