Bank of America anuncia aumento del salario mínimo a 25 dólares por hora en Estados Unidos

Bank of America anunció este miércoles el aumento de su salario mínimo por hora a 25 dólares para sus empleados a tiempo parcial y tiempo completo en Estados Unidos, un 4 % o un dólar más que lo pagado desde el último incremento en 2024, según reveló la compañía a través de un comunicado.

”La remuneración competitiva es una de las muchas maneras en las que ayudamos a impulsar el crecimiento económico y las oportunidades en Estados Unidos”, manifestó a EFE la directora de recursos humanos de la entidad financiera, Sheri Bronstein.Además, la ejecutiva agregó que el “fuerte y creciente” salario mínimo del banco hace posible que sus integrantes de equipo “construyan una carrera a largo término” en la empresa.

De acuerdo con Bank of America, entrar a la empresa con un salario mínimo es un “trampolín” en una carrera a largo plazo, tal como ha ocurrido con algunos de sus empleados, que ingresaron con la menor compensación y ahora tienen cargos de liderazgo.