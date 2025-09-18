Bank of America anuncia aumento del salario mínimo a 25 dólares por hora en Estados Unidos

Bank of America anunció este miércoles el aumento de su salario mínimo por hora a 25 dólares para sus empleados a tiempo parcial y tiempo completo en Estados Unidos, un 4 % o un dólar más que lo pagado desde el último incremento en 2024, según reveló la compañía a través de un comunicado.<i>'La remuneración competitiva es una de las muchas maneras en las que ayudamos a impulsar el crecimiento económico y las oportunidades en Estados Unidos', </i>manifestó a EFE la directora de recursos humanos de la entidad financiera, Sheri Bronstein.Además, la ejecutiva agregó que el 'fuerte y creciente' salario mínimo del banco hace posible que sus integrantes de equipo 'construyan una carrera a largo término' en la empresa.De acuerdo con Bank of America, entrar a la empresa con un salario mínimo es un 'trampolín' en una carrera a largo plazo, tal como ha ocurrido con algunos de sus empleados, que ingresaron con la menor compensación y ahora tienen cargos de liderazgo.