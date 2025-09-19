Sindicatos critican bajas en inversión del Meduca y deterioro escolar

Diversos sindicatos de trabajadores expresaron su preocupación por la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación (Meduca) y las consecuencias negativas que tiene esto para el desarrollo del país en cuanto a la educación.

De acuerdo al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), a pesar del aumento de la asignación presupuestaria del Meduca del 5.5% al 7% del Producto Interno Bruto (PIB), establecido mediante la Ley N° 920 de 2023, los recursos no se han ejecutado de manera efectiva, principalmente por deficiencias en la planificación institucional, falta de capacidad técnica, ausencia de voluntad política y problemas administrativos en contrataciones públicas.

Esta situación ha provocado la paralización de obras y el deterioro de la infraestructura educativa.

Este escenario ha sido reportado anteriormente por La Estrella de Panamá, que destaca que del 7% del PIB asignado a la educación, apenas se ha ejecutado un 1,8% en 2025, mientras que la inversión del Meduca alcanza solo un 39,7%, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El sindicato denunció que la actual administración ha trasladado partidas del presupuesto educativo a otros ministerios, mientras muchos centros escolares continúan en malas condiciones.

Además, criticaron la política de la ministra de Educación, que según Conato, se enfoca más en “perseguir a docentes que en mejorar las condiciones de enseñanza”.

El organismo sindical destacó que la baja ejecución del presupuesto es imprudente e irresponsable, y rechazó las declaraciones del gobierno sobre modificar la ley que garantiza el 7% del PIB para educación, priorizando otras áreas económicas.

Asimismo, plantearon que las necesidades educativas son urgentes e incluyen la construcción de escuelas en áreas urbanas y comarcas indígenas, reparación de escuelas existentes, eliminación de aulas improvisadas, dotación de equipos informáticos y conectividad, laboratorios de ciencias, bibliotecas, talleres técnicos, así como la expansión de programas de alimentación escolar y transporte en áreas rurales.

El sindicato advierte que el hacinamiento en aulas de hasta 50 estudiantes genera condiciones antipedagógicas que afectan el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes.

Las declaraciones del Conato también fueron apoyadas por sindicatos como la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), la Federación de Asociaciones y Sindicatos del Sector Público (Fenasep), la Confederación Convergencia Sindical (CS) y la Federación Auténtica de Trabajadores (FAT), entre otros.