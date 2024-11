Bárcenas: ‘Espacio aéreo es ineficiente, si no se hace nada colapsará’

El espacio aéreo de Panamá registra un incremento dramático debido a las operaciones de Copa Arlines; sin embargo, esa expansión no ha ido a igual velocidad por parte del Aeropuerto Internacional de Tocumen (Aitsa), que ha quedado rezagado, situación que calificó el director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, en una entrevista con este medio, como “un espacio aéreo ineficiente, pero manejable todavía”.

“Ahora mismo estamos en un punto de ineficiencia bastante grande, pero que todavía se maneja, pero llegará a un punto donde colapsará si no hacemos nada y nos quedamos tranquilos en 18 meses”, comentó.

Bárcenas, quien ocupa el cargo por segunda ocasión, luego de 10 años, comentó que “desde que nosotros estuvimos aquí la última vez [2009-2014] Copa Airlines tuvo un incremento de alrededor del 50 % de su capacidad y antes de que nosotros nos vayamos [2024-2029] tendrá otro crecimiento del 50 % de capacidad, entonces, estamos hablando de una empresa que viene doblando su capacidad y la triplicará , cuando el aeropuerto, no ha hecho que su espacio aéreo sea más eficiente para atender esa capacidad”.

Copa Airlines planeaba llegar a 2026 con 150 aeronaves de las 96 que tenía al cierre de 2023. El Aitsa es el centro de operaciones de la aerolínea, siendo ese puerto la principal puerta de entrada a Panamá.

Solo de enero a octubre de 2024, el Aitsa registró la movilización de 15,9 millones de pasajeros, un incremento del 8 % al compararle con igual periodo de 2023. Además, la terminal maneja un flujo diario de 53.000 personas, y ofrece conectividad a rutas directas de América y Europa, operadas por 13 aerolíneas comerciales y 14 aerolíneas de carga, según datos del Aitsa.

Ante el cuestionamiento de la capacidad, José Ruiz Blanco, gerente general del Aitsa, respondió a La Estrella de Panamá que: “En efecto, estamos trabajando de la mano con Copa Airlines para ver cuáles son los pasos a seguir en los temas de expansión. Es un hecho que se tiene que expandir. El día de hoy tuvimos una reunión la empresa Copa Airlines, la Autoridad de Aeronáutica Civil y Tocumen; estamos trabajando juntos, especialmente para ver cuál es la mejor opción”.

Medios internacionales han citado al CEO de Copa Airlines, Pedro Heilbron, manifestando que “si el aeropuerto no se sigue expandiendo, no solo la terminal nueva, el aeropuerto requiere seguir expandiéndose porque para el país, para una economía como la de Panamá que es una economía internacional, de servicios, la conectividad aérea es indispensable”.

En tanto, Bárcenas consideró que “si nos quedamos tranquilos en 18 meses, me podrían llamar para decirme que un avión no puede venir hoy a Tocumen porque otro [en tierra] está frente a otro, ya que no hay [una guía] para dónde girar”.

“Los 18 meses es una realidad que ahora mismo nos está dando Boeing por no entregarle a Copa Airlines los aviones que tenía contratados. Nos están comprando tiempo para resolver el problema, para nosotros resolver el problema, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, literalmente, ya que al cabo de meses, [Tocumen] no tendrá dónde estacionar”.

Explicó que, hoy día, el último avión que busca aterrizar en Tocumen debe formar una fila. “El último de la fila estaría llegando a la isla de Coiba y no a Chitré. Ahora mismo, si llegaran 30 aviones, el último tiene que pasar por Taboga y después venir desde El Salado para aterrizar”.

Este año, el fabricante de aviones estadounidense Boeing informó a sus clientes, entre esos Copa Airlines, que el avión 737 Max, cuya entrega estaba prevista para 2025 y 2026, podría enfrentar retrasos adicionales, ya que la producción se desaceleró a menos de 40 unidades al mes, debido a una mayor fiscalización de reguladores, aerolíneas y legisladores, tras el incidente ocurrido con Alaska Airlines en enero pasado, cuando se desprendió el panel del 737 MAX.

Manifestó que aunque la palabra espacio aéreo es amplia, la gente suele mirar para arriba y decir que ese es el espacio aéreo, y están en lo cierto; no obstante, el espacio aéreo en este tema es el punto donde empieza el problema, ya que no es allá arriba, sino abajo, cuando el avión entra al espacio de aproximación [del aeropuerto] donde empieza la congestión de aviones.

Bárcenas afirmó que identificó el problema y lo tiene como prioridad desde julio pasado, cuando asumió el cargo, por lo que emprendió junto a un equipo una primera fase para optimizar el espacio aéreo mediante un experimento y con la ayuda de las aerolíneas DHL y la propia Copa Airlines. Afirmó que de salir bien, los procedimientos deberían estar certificados entre los meses de enero y marzo de 2025.

“Tenemos recursos superlimitados, porque es un tema que se desarrolla en fases y no involucra a una sola persona. Nosotros tenemos un departamento que diseña procedimientos, dibujan manualmente, o sea, como si fueran arquitectos [con un plano] sin AutoCAD [un software de diseño asistido por computadora que permite crear y modificar dibujos en 2D y 3D] sin nada, sino dibujando a mano, con regla”.

El piloto de profesión indicó que “nosotros necesitamos adquirir un software, el mejor del mundo —que desafortunadamente la empresa no tiene un representante en Panamá— y entonces esta idea tiene uno o dos años, está por ahí, nadie ha comprado el software, tampoco es que vale la gran cosa, sino unos $500.000 o $600.000, pero no es un dinero tan importante para la solución que nos da el software, pero en los meses que tengo aquí, todavía no he descifrado cómo lo voy a comprar, pero lo vamos a comprar.

Entonces, lo que nos demora meses es dibujar cada procedimiento [...] para modernizar y optimizar el espacio aéreo se requieren de 50 procedimientos [dibujos], pero vamos uno a uno.

Antes de la entrevista con ‘La Decana’, Bárcenas estaba sobrevolando con DHL para ver la viabilidad del plan. La prueba, que estima podría tener un costo de $30.000 “al Estado no le representó algo monetario, sino que fue la buena voluntad de la empresa en prestarnos un avión”.

“Empezamos con el experimento donde empleamos un recurso bajo de dinero, pero con mucha inteligencia y la colaboración de Copa Airlines y DHL, para usar sus aeronaves, sus simuladores y tener esta idea en físico y, posteriormente, certificarla, ya que todo debe contar con un proceso de certificación. Tenemos que volar en el simulador, verificar las alturas —que no le vayan a pegar a un cerro— y otro montón de cosas, para después montarnos en el avión.Esperamos que la certificación esté para enero o marzo del próximo año”.

Relató Bárcenas que lo antes descrito sería el primer paso para la modernización y la optimización del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de Tocumen.