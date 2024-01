Barrick Gold ‘se acerca’ a los principales accionistas de First Quantum Minerals

La corporación Barrick Gold se está acercando a los principales inversores de First Quantum Minerals Ltd, que tenía una contrato en Panamá, para explorar una supuesta adquisición.

De acuerdo con la web de Bloomberg, el director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, se acercó a algunos de los mayores inversores de First Quantum a finales del 2023.

Bloomberg no precisa si Barrick ha hecho un nuevo acercamiento a First Quantum.

Barrick de acuerdo con el medio especializado en economía está buscando expandirse en el sector del cobre.

El director ejecutivo ha dicho que confía en que Barrick pueda resolver la situación en Panamá y administrar las minas africanas de First Quantum, dijeron las personas.

El mayor accionista de First Quantum es Capital Group, con un 22%, según datos de Bloomberg. La china Jiangxi Copper Co. posee el 18% y está entre las empresas a las que Barrick se ha acercado, dijeron las personas.

Los portavoces de Barrick no respondieron a solicitudes de comentarios. First Quantum se negó a hacer comentarios, mientras que Jiangxi no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario habitual de oficina.