Brecha económica y de empleo formal frenan el desarrollo de Panamá, advierten empresarios

Panamá cerró el tercer trimestre de 2025 con señales de recuperación económica, aunque persisten retos estructurales, especialmente en la generación del empleo formal y en la atracción de inversión productiva, según el Reporte Económico Ejecutivo Mensual de noviembre elaborado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

El informe destaca que, luego de la desaceleración observada en agosto, la actividad económica retomó dinamismo en septiembre, cuando el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 4.73%.

El avance estuvo impulsado principalmente por los servicios transables, un sector clave que continúa sosteniendo la posición de Panamá como centro logístico y de servicios regional.

No obstante, APEDE advierte que la recuperación no ha sido homogénea. Actividades como comercio, manufactura, agroindustria y la Zona Libre de Colón mantienen un desempeño rezagado, lo que evidencia brechas importantes entre los distintos sectores de la economía.

En el plano agregado, el Producto Interno Bruto (PIB) del primer semestre de 2025 creció 4.4%, en línea con las proyecciones de organismos internacionales.

Aun así, el gremio empresarial subraya que el crecimiento sigue dependiendo de factores externos, mientras que la demanda interna, la inversión privada y la creación de empleo formal muestran avances limitados.

El reporte también señala una reducción en la Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer semestre del año, asociada a ajustes financieros y a un entorno global marcado por la cautela.

Aunque esta tendencia no implica una salida estructural de empresas del país, sí refuerza la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, la confianza y la competitividad para atraer capital de largo plazo.

El mercado laboral continúa siendo el principal desafío. Las cifras más recientes reflejan una tasa de desempleo de 9.5% y niveles de informalidad cercanos al 50%, lo que confirma que el crecimiento económico no se traduce con la rapidez esperada en empleos estables y sostenibles. Sectores como construcción, logística y hotelería muestran señales de recuperación, pero aún insuficientes para absorber la demanda laboral.

En cuanto al comportamiento de los precios, APEDE destaca un entorno de inflación contenida, con una leve deflación registrada en octubre. Si bien este escenario alivia el costo de vida de los hogares, también revela una debilidad en la demanda interna.

En paralelo, el gremio reconoce avances en la reducción del déficit fiscal, aunque advierte que el nivel de endeudamiento público obliga a mantener disciplina fiscal y mayor eficiencia en el gasto.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, afirmó que el reporte busca aportar al debate económico nacional y orientar la toma de decisiones. Señaló que el crecimiento económico solo adquiere sentido cuando se traduce en bienestar para la población, más empleo formal y mayores oportunidades.

El Reporte Económico Ejecutivo Mensual forma parte de los esfuerzos de APEDE por elevar la calidad del análisis económico, promover el diálogo público-privado y contribuir a una agenda de crecimiento sostenible e inclusivo.