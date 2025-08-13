Cae producción de cerveza, ron y seco en Panamá

La industria del licor panameño está produciendo menos, y las cifras lo confirman. El informe sobre la<b> producción de bebidas alcohólicas del <a href="/tag/-/meta/inec-instituto-nacional-de-estadistica-y-censo">INEC</a></b> indica que la producción total ha disminuido un<b> 11.8%</b> en comparación con el mismo período del año anterior.El estudio, titulado <b>Producción de bebidas alcohólicas</b>, compara los meses de <b>enero a mayo de 2024 con los de 2025.</b><b>Cifras preliminares:</b>Entre enero y mayo de 2024 se produjeron <b>146,677,824</b> <b>litros </b>de bebidas alcohólicas.En el mismo período de 2025, la producción fue de <b>129,380,500 litros.</b><b>Bebidas cuya producción disminuyó:</b><b>Cerveza:</b> -10.7%<b>Ginebra: </b>-23%<b>Ron:</b> -45.1%<b>Seco:</b> -16.8%<b>Bebidas que aumentaron su producción:</b><b>Coñac:</b> +56.3%<b>Vodka:</b> +45%<b>Whisky:</b> +77.9%El informe del INEC aclara que los números están redondeados y que no se incluye la<b> producción de cerveza artesanal</b>. Los datos fueron recopilados directamente de los establecimientos dedicados a la fabricación de bebidas alcohólicas en Panamá.