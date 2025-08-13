Cae producción de cerveza, ron y seco en Panamá

La industria del licor panameño está produciendo menos, y las cifras lo confirman. El informe sobre la producción de bebidas alcohólicas del INEC indica que la producción total ha disminuido un 11.8% en comparación con el mismo período del año anterior.

El estudio, titulado Producción de bebidas alcohólicas, compara los meses de enero a mayo de 2024 con los de 2025.

Cifras preliminares:

Entre enero y mayo de 2024 se produjeron 146,677,824 litros de bebidas alcohólicas.

En el mismo período de 2025, la producción fue de 129,380,500 litros.

Bebidas cuya producción disminuyó:

Cerveza: -10.7%

Ginebra: -23%

Ron: -45.1%

Seco: -16.8%

Bebidas que aumentaron su producción:

Coñac: +56.3%

Vodka: +45%

Whisky: +77.9%

El informe del INEC aclara que los números están redondeados y que no se incluye la producción de cerveza artesanal. Los datos fueron recopilados directamente de los establecimientos dedicados a la fabricación de bebidas alcohólicas en Panamá.