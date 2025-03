Camtur aboga por la creación de un observatorio turístico

El sector turismo requiere de un mecanismo para medir, en tiempo real y con mayor precisión, los datos de desarrollo de esta actividad económica en Panamá, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur), Ovidio Díaz, a este medio.

El empresario planteó que, aunque en la actualidad se levanta información sobre el desenvolvimiento de este rubro, la data con la que se cuenta no es del todo precisa y no se obtiene con la velocidad adecuada, para una planificación óptima de las estrategias turísticas.

“Nosotros venimos pidiendo, durante años, que el país cuente con un observatorio turístico, que te permita tener una data real, efectiva, en tiempo real, para poder tener el conocimiento real de la industria”, explicó.

Díaz puso como ejemplo los datos del más reciente informe de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en el cual se afirma que la ocupación hotelera del país estuvo en 51.1%, durante 2024. “Probablemente, esa información vino desde la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) y, si es el caso, está basada en los hoteles que forman parte de Apatel, lo que les permite hacer la medición, pero eso no es el reflejo de la oferta de habitaciones de todo el país”, afirmó.

El líder de Camtur dice que la data que el país levanta sobre la cantidad de turistas que visitan el territorio nacional proviene de la información que los turistas brindan en las aerolíneas y que es procesada por el Gobierno y emitida por la Contraloría General de la República.

“Eso no es científico y no es lo ideal. Nosotros no sabemos la cantidad real de turistas que llegan a la penínzula de Azuero, a Chiriquí, a Bocas del Toro. Tampoco qué cantidad de turistas están buscando ecoturismo, sol y playa ni otros datos relevantes”, explicó.

El empresario comentó que esta práctica ya se está poniendo en ejecución en otros países de la región, como República Dominicana, lo que les permite no tener que estar esperando que se publiquen informes periódicos y poder tomar decisiones en tiempo real.

“Es muy difícil que puedas desarrollar una industria si no tienes la data para tomar decisiones en el tiempo preciso”, comentó.

Al ser consultado sobre si le habían planteado este tema a la ATP, Díaz aseguró que llevan haciéndolo durante años, pero que nunca se concreta.

El líder de Camtur indicó que, durante 2019, la Cámara consiguió los fondos de la Organización Mundial de Turismo para levantar el observatorio, pero el cambio de gobierno hizo que el proyecto quedase detenido. “Nosotros dependemos de la voluntad del sector público para que esto sea una realidad. Todas las instituciones deben estar conectadas de manera digital para que esto camine”, aseguró.

Díaz se refirió a la relación que poseen, como Cámara de Turismo, con el gobierno de José Raúl Mulino, definiéndola como “distante” ya que, hasta el momento, no han tenido mucha participación en las estrategias turísticas que se desarrollan.

Aun así, el empresario destacó algunas de las acciones de la actual ATP, como la de ofrecer sus centros de convenciones de manera gratuita para eventos internacionales.