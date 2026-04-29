Canal de Panamá mira un nuevo modelo de gobernanza hídrica

El Canal de Panamá celebró este miércoles 29 de abril el 25.º aniversario de la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica (CICH).

Durante el evento, se presentó una memoria institucional que resume un cuarto de siglo de esfuerzos por la sostenibilidad del recurso hídrico.

Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal, comentó que la institucionalidad actual del Canal es fruto de los grandes diálogos nacionales de la década de los 90, como los encuentros de Bambito y Panamá 2000.

“Panamá tomó una decisión trascendental: entender que el Canal no era solo una obra de ingeniería, sino un verdadero proyecto de nación”, afirmó Marotta.

Destacó que la creación de la CICH no fue una casualidad, sino una “apuesta inteligente y adelantada a su tiempo” que puso el interés nacional por encima de cualquier otro fin.

Para la subadministradora, la protección de la Cuenca es el reflejo de un país que aprendió a dialogar y a construir consensos para proteger su activo más importante.

“Esta memoria no es solo un documento institucional, es en realidad un reflejo de quiénes somos”, añadió.

Por su parte, el administrador del Canal, Ricauter Vásquez, ofreció una reflexión profunda sobre la urgencia de la crisis climática, calificando la gestión del agua como un tema de “supervivencia humana”. Vásquez fue enfático al señalar que la inacción frente al cuidado de los recursos naturales es un acto de “cobardía” cuya factura pagarán las futuras generaciones.

“Esa lucha por el agua será posiblemente la lucha del futuro”, advirtió Vásquez, contrastando la necesidad de una visión de largo plazo frente a una “cultura cortoplacista” enfocada únicamente en las necesidades inmediatas. “Serán nuestros hijos y nietos los que tengan la responsabilidad de pagar la factura de lo que no hagamos hoy”, sentenció.

Ambos líderes coincidieron en que los desafíos actuales —como la variabilidad hidrológica y el cambio climático— exigen una evolución en la manera en que se gestiona el agua.

Marotta subrayó que el país se encuentra construyendo un nuevo modelo de gobernanza hídrica, más integrado y colaborativo. En este sentido, mencionó que iniciativas estratégicas, como el proyecto de Río Indio, reflejan la capacidad actual de Panamá para alinearse y actuar hoy con el fin de asegurar el recurso para el mañana.