Canal de Panamá realizará vertidos preventivos ante alza de niveles en Gatún y Alhajuela

La <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</a></b> anunció este jueves 20 de noviembre, que los lagos <b>Gatún</b> y <b>Alhajuela</b> están próximos a alcanzar sus niveles máximos operativos, tras el incremento sostenido de las lluvias sobre la <b>Cuenca Hidrográfica</b>. A la 1:00 a.m. de este jueves, el lago Alhajuela registró <b>251.85 pies</b> (76.77 metros) y el lago Gatún <b>88.59 pies</b> (27.01 metros), cifras que mantienen a ambos embalses muy cerca de sus límites regulatorios.Ante este escenario, la entidad informó que realizará <b>vertidos preventivos en las represas de Gatún y Madden</b>, una medida diseñada para gestionar el exceso de agua, reducir presiones en la infraestructura y garantizar la continuidad operativa de la vía interoceánica.De continuar la tendencia climática, advirtió la ACP, el lago<b> Gatún</b> también llegará a su nivel máximo en los próximos días. La ACP reiteró el llamado a <b>los residentes de las áreas aledañas y a las comunidades </b>que desarrollan actividades en ríos y cuerpos de agua cercanos a mantenerse vigilantes y atender las alertas. <i>'Cuando suenen las sirenas que indican un vertido inminente, las personas deben salir de inmediato del agua y dirigirse a zonas altas fuera de las planicies de inundación', </i>indica el comunicado de la ACP.El Canal de Panamá afirmó que mantiene su compromiso con l<b>a seguridad comunitaria y la operación confiable del sistema hídrico</b> que sostiene el tránsito marítimo. La entidad pidió a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales para prevenir riesgos durante este periodo de altos caudales.