Canciller Martínez-Acha desafía a la UE: ‘Panamá no es un paraíso fiscal’

'Primero que nada, no somos un paraíso fiscal. Que quede claro eso... Solo tengo la diplomacia para trasladarle que nosotros cooperamos en materia de transparencia con muchas jurisdicciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la Unión Europea (UE) y de nuestro continente', mencionó el canciller, quien adelantó que para el 2026 esperan que el país salga de la 'lista negra' de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal (Anexo I) de la UE.José Galindez, presidente de la International Fiscal Association (IFA) Panamá, expresó su optimismo sobre los esfuerzos del país en materia de transparencia fiscal.Destacó que el trabajo del gobierno para contrarrestar las listas internacionales ha sido 'indiscriminado' y efectivo. 'Yo pienso que el próximo año, si se toman las medidas correctas, Panamá saldrá de la lista de la Unión Europea', previó. El principal desafío que Galindez identifica para Panamá es la mejora del sistema tributario y el fortalecimiento de la Administración Tributaria para así tener un sistema fiscal que permita a Panamá 'competir en este escenario global bastante complicado'. Sobre este contexto, el canciller defendió que el país mantiene 'innumerables acuerdos de ley de tributación' y está dispuesto a firmar con cualquier país que lo solicite, señalando que 'aquí no tenemos nada que esconder. Nada.'Subrayó que la transparencia no es una opción, sino un 'mandato del presidente José Raúl Mulino' y de todos los panameños, cansados de ser señalados en 'listas discriminatorias de manera injusta.'