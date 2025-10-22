Casco Peatonal: ¿una apuesta turística que Panamá debe ordenar?

A pesar de su popularidad, el Casco Peatonal enfrenta tensiones crecientes relacionadas con la logística, la movilidad, la seguridad y la conservación del patrimonio histórico, que amenazan con socavar su propio éxito si no son abordadas con una estrategia integral. Esther Marina Sánchez, presidenta de la Asociación de Moradores de San Felipe, denunció que el uso excesivo de sonido durante los eventos ha provocado efectos físicos sobre estructuras históricas. La petición es clara: establecer límites estrictos de decibeles para proteger el Patrimonio de la Humanidad. 'No está mal la promoción que hacen, pero hay que tener más cuidado y control con el sonido y la cantidad de personas que llegan. Los monumentos son de todos, no son solamente de la gente que vive en el Casco Antiguo, sino del mundo', mencionó Sánchez. Asimismo, Fernando Díaz Jaramillo, director ejecutivo de la Coalición Comunitaria del Centro Histórico, recordó que ya existen precedentes de colapsos estructurales debido a vibraciones. En su opinión, los eventos masivos actuales son incompatibles con la fragilidad del entorno arquitectónico, y requieren un rediseño técnico que respete su singularidad patrimonial. Desde la Alcaldía, Duque sostuvo que se han tomado medidas correctivas como la reorganización de horarios y el control de sonido, buscando mantener un balance entre el disfrute del evento y la tranquilidad de los residentes. No obstante, voces comunitarias insisten en que las soluciones deben escalarse y formalizarse dentro de una planificación urbana más robusta.