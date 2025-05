China respalda la soberanía de Panamá sobre el Canal en foro Celac

China ha estado del lado de la soberanía de Panamá sobre su Canal desde hace más de seis décadas, según expresó el presidente de China, Xi Jinping, durante su intervención en el Foro Celac-China, celebrado esta semana.

“En la década de 1960 se realizaron manifestaciones multitudinarias en toda China para apoyar al pueblo panameño en su reivindicación de la soberanía sobre el Canal de Panamá”, comentó.

Las declaraciones del mandatario se dieron el pasado martes, en el marco de la IV Reunión Ministerial del Foro China-Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que tuvo lugar en Beijing, China, y contó con la participación de los presidentes de Colombia, Brasil, China, y cerca de una decena de cancilleres.

Las palabras del líder asiático llegan en un momento en que el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que su administración buscará “recuperar” el Canal de Panamá, alegando —sin pruebas— que China lo está controlando.

Estas presiones llevaron a Panamá a anunciar la no renovación del Memorando de Entendimiento sobre el desarrollo de la Iniciativa de la Ruta de la Seda, y a suscribir otro memorando con Estados Unidos sobre cooperación militar, lo cual ha generado rechazo en la ciudadanía, ya que muchos consideran que lesiona la soberanía nacional al abrir la puerta a la presencia militar estadounidense en territorio panameño y al desarrollo de centros militares norteamericanos en el país.

En medio de esta coyuntura, el presidente de China exhortó a los países latinoamericanos y caribeños (ALC) a rechazar las injerencias extranjeras y a seguir un camino de desarrollo “acorde con sus condiciones nacionales”.

“China apoya que las naciones de la región defiendan su soberanía e independencia nacionales”, señaló Xi Jinping, quien añadió que “las prácticas intimidatorias y prepotentes solo sirven para aislarse”.

El pasado domingo, el viceministro chino de Exteriores, Miao Deyu, sostuvo en una rueda de prensa que “China y los países de Latinoamérica y el Caribe son actores de peso en la globalización y en un mundo multipolar. Lo que esos pueblos van a construir es su propio hogar, y no el patio trasero de nadie. Esperan independencia y no una nueva doctrina Monroe”.

A estas palabras se sumó el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien comentó que ALC no debe convertirse en un escenario de “disputas hegemónicas”, al resaltar su independencia.

“Es importante entender que (el destino de América Latina) no depende de nadie más: no depende del presidente Xi Jinping, no depende de Estados Unidos, no depende de la Unión Europea; depende única y simplemente de si queremos ser grandes o seguir siendo pequeños”, afirmó Lula.

Fortalecimiento de lazos

Dong Shaopeng, presidente de la Asociación de Promoción de Cooperación y Desarrollo de la Ruta de la Seda de Beijing, e investigador senior del Instituto de Finanzas de Chongyang, Universidad Renmin de China, conversó con este medio para analizar el potencial de los vínculos entre China y la región, a raíz de los anuncios realizados en el foro.

Durante el encuentro, el presidente Xi Jinping anunció que su nación habilitará una línea de crédito valorada en 66.000 millones de yuanes RMB para ALC ($9,158,589,330.00).

“China aumentará la cooperación económica y comercial con América Latina, incluida la expansión de la inversión, el aumento del volumen del comercio de bienes y el fortalecimiento de la cooperación en el comercio de servicios”, analizó el especialista.

Según Shaopeng, esto será posible gracias a que las empresas del gigante asiático irán abandonando paulatinamente el mercado estadounidense o reduciendo su participación comercial en él, lo que hará necesario fortalecer los lazos comerciales con otras regiones, entre ellas Latinoamérica.

En una entrevista a Fox News, en abril de este año, Trump sugirió que los países de la región deberían plantearse “elegir entre China y Estados Unidos”.

Esta visión es cuestionada por Shaopeng, quien considera que, pese a los intentos de intervención por parte de Estados Unidos, no habrá un gran impacto en la solidez de los vínculos entre el gigante asiático y ALC.

A diez años del establecimiento del Foro China-Celac, los vínculos de la región con la nación asiática se han profundizado, con un volumen comercial superior a los 500.000 millones de dólares en 2024 y diversos megaproyectos, como el puerto de Chancay (Perú), la Biblioteca Nacional de El Salvador, el desarrollo de infraestructuras deportivas de gran calibre en varios países, proyectos mineros y otros.