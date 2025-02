China y Rusia mantienen lazos comerciales normales, según canciller chino

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aseguró el viernes que su país y Rusia han mantenido relaciones económicas y comerciales normales, en respuesta a las sospechas de que China apoya a Rusia a través del comercio de petróleo y gas.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo estas declaraciones al responder preguntas tras su discurso de apertura en la sesión “China en el Mundo” de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

China y Rusia son grandes países vecinos con una extensa frontera compartida, señaló Wang. Además, destacó que, tras haber aprendido de las lecciones del pasado, ambos países han explorado y establecido una asociación estratégica integral de coordinación para una nueva era, caracterizada por la no alianza, la no confrontación y no dirigirse contra terceros.

Al subrayar que China y Rusia han mantenido relaciones económicas y comerciales normales, Wang cuestionó cómo China podría suplir la demanda y satisfacer las necesidades de sus 1.400 millones de habitantes si dejara de importar petróleo y gas de Rusia.