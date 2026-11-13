Cibercrimen golpea a Panamá: 11 mil ataques ‘ransomware’ y 83 mil amenazas móviles en un año

Panamá encabeza la lista de los países latinoamericanos más golpeados proporcionalmente por los ataques de ransomware contra el sector productivo y ocupa el segundo puesto en incidentes dirigidos a dispositivos móviles, según revela el más reciente Panorama de Amenazas de la firma de ciberseguridad Kaspersky, presentado en el Cyber Security Week 2026 (Semana de la Ciberseguridad 2026), en Praia do Forte, Brasil.

Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, los sistemas de seguridad bloquearon 11,000 intentos de infección por ransomware en territorio panameño. Al cruzar esa cifra con el universo de 57,159 empresas activas en el país, el indicador alcanza una incidencia de 19.2 ataques por cada 100 compañías, situando a Panamá en el primer lugar regional en exposición empresarial (19.2%), muy por encima de economías de mayor tamaño como México (6.1%), Argentina (5.2%), Colombia (5.1%) o Brasil (1.7%).

“En Panamá, casi el 20% de las empresas están expuestas a un ataque de ransomware”, advirtió Fabio Assolini, investigador y analista líder de Kaspersky para Latinoamérica, en entrevista con La Estrella de Panamá. Assolini explicó que, si bien en volumen bruto países como Brasil (448,000 bloqueos) o México (372,000) acumulan más incidentes, el impacto real se mide frente al tamaño del tejido empresarial local. “Este tipo de ataques (ransomware) es direccionado a las empresas porque los criminales buscan paralizar la operación: los empleados no pueden registrar ventas ni acceder a sistemas de pago. Provocan el mayor daño posible para forzar el pago de un rescate en criptomonedas”, detalló el especialista.

El informe desglosa los sectores panameños más asediados por el secuestro de datos, evidenciando una fuerte presión sobre la infraestructura pública y crítica. El sector gobierno concentra el 42.94% de los ataques, seguido de salud (19.28%), manufactura de procesos (12.14%), manufactura de productos discretos (7.31%), tecnología de la información y servicios (6.42%), comercio minorista y mayorista (5.86%), educación y ciencia (2.63%) y transporte y almacenamiento (2.35%), mientras que otros rubros —como agricultura, servicios financieros, construcción, alojamiento y consultoría— suman menos del 1.1% en conjunto.

De hecho, el documento de Kaspersky recoge episodios críticos registrados en instituciones panameñas durante el último año, incluyendo la brecha de seguridad en el Ministerio de Salud (Minsa) y la detección de malware en una estación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en septiembre de 2025; una filtración en la Caja de Seguro Social (CSS) vinculada al grupo The Gentlemen en marzo de 2026; y un incidente reportado en el Metro de Panamá en agosto de este año.

Aunque en toda América Latina se registró una caída del 6% en el volumen total de bloqueos de ransomware (cerrando en 1.04 millones de ataques sobre 40.9 millones de empresas, unos 2,800 por día), Assolini subrayó que la amenaza no ha perdido peligrosidad, sino que ha mutado. “Las empresas están mejorando su madurez defensiva, pero también ocurre que los grupos ahora son mucho más selectivos: atacan solo a quienes tienen capacidad de pagar”, señaló el analista, quien sostiene que Latinoamérica es hoy la región más afectada por este fenómeno a escala global debido a la sofisticación de las bandas.

Según el reporte, la tasa global de pago de rescates cayó al 28% en 2025, lo que empujó a los atacantes hacia dos vertientes principales. Por un lado, destaca el uso de cifrado postcuántico, mediante el cual nuevas familias de código malicioso adoptan algoritmos capaces de resistir tanto equipos clásicos como computación cuántica; “buscan garantizar que ninguna herramienta ni equipo de expertos pueda recuperar los archivos sin pagar”, puntualizó Assolini. Por otro lado, cobra fuerza la extorsión sin cifrado, modalidad en la que grupos como ShinyHunters omiten el bloqueo de sistemas para centrarse exclusivamente en robar bases de datos sensibles y amenazar con su divulgación pública, una realidad creciente en países que cuentan con leyes de protección de datos, según explicó el experto.

El análisis de Kaspersky confirma además un desplazamiento sostenido del cibercrimen desde las computadoras de escritorio hacia los teléfonos inteligentes. En el último año, los ataques de malware tradicional en América Latina retrocedieron un 18% (592 millones de bloqueos). En ese renglón, Panamá ocupó la sexta posición regional con 3.3 millones de ataques bloqueados —una caída del 30% frente al periodo previo—, lo que equivale a 9,000 intentos diarios o 0.71 ataques por habitante.

En contraste, las amenazas móviles crecieron un 2.7% en la región hasta alcanzar los 6.9 millones de bloqueos (13 ataques por minuto). En este apartado, Panamá escaló al segundo lugar de Latinoamérica con 83,000 ataques detectados (1.80% de incidencia), solo por detrás de México (2.08%) y superando a Brasil (1.32%). “Los criminales siguen donde está la gente. Hoy todos tenemos el teléfono conectado haciendo pagos y comunicándonos; es natural esa migración del escritorio al móvil”, afirmó Assolini.

A la par de las amenazas móviles, los troyanos bancarios —programas diseñados para interceptar credenciales cuando el usuario ingresa a su banca en línea para vaciar cuentas o solicitar créditos fraudulentos— repuntaron un 7% en el continente, sumando 2.12 millones de bloqueos (unos 5,800 diarios).

Consultado sobre el alcance de grupos internacionales de ciberespionaje financiero —como el colectivo asiático Lazarus, activo desde 2016 y vinculado a ataques contra plataformas de criptomonedas como Binance—, Assolini advirtió que la región no es inmune. “La gente cree que esos grupos se quedan en Asia, pero ya están atacando exchanges de criptomonedas en Latinoamérica. Hay que entender cómo operan para no ser la próxima víctima”, sostuvo. No obstante, el líder de Kaspersky descartó que el continente atraviese un escenario de conflicto bélico digital a gran escala: “En Latinoamérica no estamos en medio de una ciberguerra porque tenemos pocos conflictos geopolíticos, a diferencia de otras regiones del mundo. Por suerte, al momento, no es nuestro escenario”, puntualizó Assolini,