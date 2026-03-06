CK Hutchison intensifica acciones legales tras la toma de puertos en Panamá

Panama Ports Company, S.A. (PPC) y su accionista CK Hutchison Holdings Limited anunciaron una serie de medidas legales en respuesta a la toma de control por parte del Estado panameño de los puertos de Balboa y Cristóbal, ocurrida el pasado 23 de febrero.

Entre las acciones destacadas, PPC presentó un arbitraje internacional contra la República de Panamá bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, reclamando al menos $2 mil millones en daños.

La empresa también interpuso un recurso legal contra el Decreto Ejecutivo No. 23, que ordenó la incautación de sus bienes, equipos e información protegida, calificando la medida como extrema y arbitraria.

Además, PPC exigió a la Autoridad Marítima de Panamá la devolución inmediata de documentos privados que fueron confiscados sin autorización judicial válida. CK Hutchison, por su parte, amplió su notificación de disputa bajo un tratado bilateral de inversión, señalando la falta de transparencia y comunicación por parte del gobierno panameño.

Ambas compañías denuncian una campaña estatal de un año que, según afirman, ha socavado la confianza en el marco legal y contractual del país, afectando gravemente el clima de inversión extranjera. PPC y CK Hutchison reiteraron que no buscan remedios simbólicos y que continuarán ejerciendo todos sus derechos frente al Estado, sus agentes y terceros.