Contrato de auditoría sobre concentrado de cobre de la mina llegará a Contraloría esta semana

Esta semana, el Gobierno estará enviando a la Contraloría General de la República el contrato de la empresa que se encargará de realizar la auditoría sobre las más de 130.000 toneladas de concentrado de cobre, valoradas en más de $200 millones.

“Yo no sé qué precio tendrá la auditoría dentro del concentrado de cobre, pero no debe ser ningún precio fuera de lo que los estándares internacionales digan, lo que sí estamos tratando de hacer es que Panamá no tenga que pagarlo”, adelantó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, este miércoles.

Moltó aclaró que esta auditoría solo es para el concentrado de cobre y no de la general que se piensa hacer dentro de toda la mina, ubicada en Donoso, provincia de Colón.

“La auditoría general dentro de la mina está en términos de referencia y nos están ayudando instituciones de afuera, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuando tengamos los términos de referencia, estos mismos organismos nos van a estar ayudando a escoger la compañía que se encargará de hacer la auditoría grande en la mina”, explicó.

El titular de Comercio también recordó que si bien la mina será un tema que se tratará en 2025, actualmente están procediendo en acciones para trabajar el plan de cuido y mantenimiento de la mina, que ha pasado por varios ajustes prudentes en el tema ambiental y legal, tanto del Ministerio de Ambiente, como del MICI y Minera Panamá.

Ahora, dijo, el plan debe ir a una discusión profunda en Presidencia para que logre las firmas que den el inicio de las discusiones del análisis de cómo y cuándo se debe vender el material de concentrado de cobre que está en la mina.

Recientemente, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, adelantó que muy pronto se aprobará un plan de mantenimiento y seguridad para el concentrado de cobre porque “lo ideal es que ese material no esté almacenado y que sea exportado lo antes posible, ya que puede causar emanaciones tóxicas”.

Navarro indicó que este 2024 no se tomará ninguna otra acción sobre el mineral y adelantó que será en 2025 cuando se verá qué hacer.

Reiteró que se mantendrá “sin hacer ninguna otra acción, por ahora, hasta que lo veamos en 2025”.