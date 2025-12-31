Crecimiento, empleo y confianza: los desafíos de Panamá en 2026

Las perspectivas para 2026 muestran un consenso poco habitual entre empresarios y analistas: Panamá tiene los motores para crecer más rápido que en años anteriores, pero el resultado final dependerá de decisiones estructurales que se tomen hoy. La generación de empleo formal, la seguridad jurídica, la modernización institucional y la confianza serán determinantes para que el crecimiento se traduzca en desarrollo.Con visiones que convergen en la urgencia del empleo formal, la productividad y la confianza institucional, gremios empresariales y analistas económicos coinciden en que 2026 será un año decisivo. Panamá tiene los motores para crecer, pero el desafío será convertir ese crecimiento en desarrollo inclusivo, con instituciones sólidas y oportunidades reales para toda la población.