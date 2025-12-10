Debilitamiento en el mercado laboral en primer trimestre 2026, prevén los empleadores en Panamá, según encuesta de ManpowerGroup

Según la última edición de la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, los empleadores en Panamá prevén un debilitamiento en el mercado laboral durante el primer trimestre del 2026.

De acuerdo con el sondeo más de 200 empleadores a nivel nacional reportaron una tendencia neta de empleo ajustada estacionalmente de 17%. Dicha expectativa ha aumentado 1 punto porcentual con respecto al mismo trimestre del año pasado y ha disminuido -7 p.p. en comparación con el trimestre anterior de 2025.

Panamá se ubica en la mitad inferior de los países a nivel mundial en cuanto a expectativas de empleo, 7 puntos por debajo del promedio mundial.

“Los resultados reflejan que la confianza muestra señales de resiliencia por parte de los empleadores panameños, ya que el panorama sigue siendo incierto por la cierta recuperación en los sectores no mineros y con el Canal de Panamá, impulsando el crecimiento”, dijo la gerente país de ManpowerGroup Panamá, Dadhjy Jiménez.

Según la encuesta, el sector más competitivo de Panamá es hospitalidad, con una expectativa del 37 %, le sigue servicios públicos y recursos naturales, con una expectativa de empleo del 35 %. A nivel mundial, Panamá ocupa el sexto lugar en este sector. Le sigue el sector Comercio & Logística con una expectativa del 27 %.

Por otro lado, este trimestre marca el NEO más bajo registrado en el sector manufactura en los últimos 4 años, retrocediendo a niveles de 4Q 2021, cuando también fue de 3.

“Hospitalidad se posiciona como el sector con mayores expectativas de empleo, seguido por servicios públicos & recursos naturales. Sin embargo, también identificamos sectores que aún enfrentan desafíos para alcanzar el ritmo de crecimiento del resto del mercado, lo cual refuerza la importancia de estrategias de atracción y retención de talento más específicas para esas industrias”, destacó Jiménez.

En términos geográficos, los mercados laborales más activos se pronostican en las regiones de metro norte (36 %) otro (36 %) y centro (18 %).

Las organizaciones de 1,000 a 4,999 empleados reportan el mayor crecimiento con una expectativa del 44 %. Mientras tanto, las empresas pequeñas (menos de 10 empleados) registraron el porcentaje más bajo con -11%.

“En el ámbito geográfico, las regiones de metro norte y otro lideran las proyecciones con un 36 % cada una, seguidas por la región Centro con un 18%, consolidándose como los mercados laborales más dinámicos del país. En cuanto al tamaño de las organizaciones, las de 1,000 a 4,999 colaboradores muestran el mayor impulso con una expectativa de crecimiento del 44%, mientras que las empresas pequeñas con menos de 10 empleados registran la expectativa más baja, con -11%”, indicó Jimenez.

La próxima encuesta se publicará en marzo y se informarán las expectativas de contratación para el segundo trimestre de 2026.