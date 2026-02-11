Decomisa más de 400 productos vencidos antes del Carnaval

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) intensificó sus operativos previos al Carnaval y detectó cientos de productos vencidos en comercios de Herrera y Los Santos, como parte de las acciones para proteger la salud y el bolsillo de los consumidores.

En el distrito de Chitré, provincia de Herrera, los inspectores encontraron 315 productos vencidos en dos establecimientos comerciales. Entre los artículos detectados había cervezas, refrescos, snacks, embutidos, protectores solares y productos de higiene personal.

En La Villa de Los Santos, los funcionarios hallaron más de 100 productos con fecha de vencimiento expirada que estaban a la venta al público.

Los productos fueron decomisados para su destrucción, mientras que los agentes económicos recibieron actas para presentar sus descargos, conforme a lo establecido en la Ley 45 de 2007, que regula la protección al consumidor y la defensa de la competencia en Panamá.

En la provincia de Chiriquí, la Acodeco realizó verificaciones de balanzas de alto alcance en la empresa CADASA, en Alanje, sin detectar anomalías en las medidas de peso.

Asimismo, en el distrito de Barú, se inspeccionaron las balanzas industriales de la extractora EBASA, en Manaca Civil, y de la extractora ICCTSA, en Progreso. Ambas superaron la revisión sin irregularidades.

La Acodeco reiteró que estos operativos continuarán durante las festividades del Carnaval para garantizar el respeto a los derechos de los consumidores.