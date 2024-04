Diana Mondino: si el acuerdo UE-Mercosur no se resuelve este año, es una pérdida de tiempo

La canciller de Argentina, Diana Mondino, dijo este martes, en la ciudad brasileña de São Paulo, que espera que el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur se resuelva este año porque si no, “es una pérdida de tiempo”.

“Espero que sí (que se resuelvan este año todos los puntos) porque si no, es una pérdida de tiempo. Si es algo que es beneficioso y lo demoramos... Yo no veo razones para demorarlo”, señaló Mondino en una entrevista con agencias internacionales, entre ellas EFE, en el marco de su visita oficial a Brasil.

La UE y el Mercosur, bloque que hoy integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que está en el proceso final de su adhesión definitiva, negocian desde hace más de 25 años un acuerdo de libre comercio.

En 2019, ambos grupos llegaron a un acuerdo de principios, pero desde entonces surgieron demandas y dudas de ambas partes del Atlántico que han frustrado la firma definitiva.

Uno de los puntos que más roces genera es el sector agropecuario, que este año salió a la calle en varios países europeos para protestar, entre otros puntos, contra el acuerdo con los socios suramericanos.

Los países europeos contrarios al acuerdo exigen que los productores del Mercosur sigan las mismas exigencias en materia medioambiental y fitosanitaria que los suyos y, por ello, piden una serie de garantías y hasta sanciones en que caso de que no se cumplan, algo que Brasil ha tachado de “inaceptable”.

Sobre esto, la canciller argentina expresó que la deforestación es “muy fácil” de ver a través de satélites para comprobar si “es el único lugar del mundo donde ocurre” ese fenómeno o “hay otros lugares” donde también pasa.

“Acá hay un tema que es muy importante, que si alguien no cumple, el que no cumple tiene que tener su restricción o su castigo, su multa o lo que corresponda, para que eso no ocurra, pero no se puede involucrar a todos los demás en la misma situación”, aseveró.

En este contexto, Mondino afirmó que el acuerdo está hoy “en el mismo estado en que se encontraba en diciembre” pasado, aunque remarcó que “se ha continuado avanzando en algunos detalles”.

“Creo que la conveniencia para ambos bloques es notable. Obvio que todo tiene costos, si no qué fácil sería la vida, pero realmente en Mercosur seguimos confiando en que la Unión Europea va a trabajar junto porque es conveniente para la Unión Europea, porque reduciría muchísimo de sus costos de producción”, apuntó.

En este sentido, señaló que se han dado pasos hacia delante en el ámbito de las certificaciones, es decir, que “un consumidor europeo tenga la tranquilidad de que un producto que ha tenido origen en el Mercosur cumple con ciertos requisitos”.

“Y que no es lo mismo que la trazabilidad, en eso también se está trabajando”, subrayó.