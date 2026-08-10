Diez empresas logran mitigar casi 4 mil toneladas de CO2 en Panamá

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Durante el Ciclo 2025 del programa Reduce Tu Huella Corporativo – Carbono, un total de 170 empresas participaron en la medición de su huella de carbono.
De ellas, 10 implementaron acciones de mitigación que lograron reducir 3.951,25 toneladas de CO2 equivalente (ton CO2 eq), contribuyendo de manera directa a los compromisos nacionales de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, informó el Ministerio de Ambiente (Miambiente).
Además, alrededor de 17 organizaciones asumieron el reto de alcanzar la carbono neutralidad para el 2050, como parte de la declaratoria ‘Las 50 Primeras Organizaciones Carbono-Neutro’.
Entre las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que asumieron este compromiso están ARGOS Panamá; Global Bank Corporation; la Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos (SONDA); Bahía Motors; Productos Alimenticios Pascual; AES Panamá; AES Changuinola; BAC International Bank; Banesco Panamá; el Centro de Vacunación e Investigación (CEVAXIN); la Fundación para la Conservación de Recursos Naturales (NATURA); Futuro Forestal; Leafsinc; LLASO; Nestlé Panamá; PROMARINA; y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó el liderazgo del sector empresarial y social en temas de sostenibilidad.
Navarro indicó que estas 170 empresas y organizaciones de los sectores público, privado y de la sociedad civil demostraron, durante el ciclo 2025, su disposición hacia la gestión responsable de su huella de carbono.
“Este importante logro representa un incremento del 20 % en comparación con el ciclo 2024, reflejando el fortalecimiento de una comunidad empresarial cada vez más comprometida con la acción climática”, agregó.
El programa Reduce Tu Huella Corporativo inició su primer ciclo en el año 2021, con 56 participantes. Para 2022, la participación creció a 101 empresas y organizaciones; en 2023 se registraron 138; en 2024, la cifra ascendió a 142; y en 2025, el programa alcanzó la participación récord de 170 empresas y entidades públicas y de la sociedad civil.
Las empresas y entidades galardonadas se dedican a actividades relacionadas con el transporte, la energía, la industria, el comercio, la banca y los servicios profesionales.
De 2020 a 2021 unas 56 empresas panameñas registraron una reducción de aproximadamente 496 mil toneladas de CO2 equivalente.
El programa Reduce tu huella corporativo es el primer programa estatal, de carácter voluntario, para la gestión de la huella de carbono e hídrica a nivel organizacional en la República de Panamá.
Allí se establece un proceso estandarizado para que las organizaciones reporten la huella de carbono, que deben hacer en el registro nacional de emisiones.
Al final, la empresa reporta las emisiones y le proporciona esa información a Miambiente, que ya cuenta con un sistema de reconocimiento, de acuerdo con el nivel de compromiso que establece la organización, y le otorga un sello que la distingue por sus compromisos con la acción climática en Panamá.
Actualmente este es un ejercicio voluntario que hacen las empresas, y que, además, ayuda al gobierno a dar seguimiento a las emisiones y saber cómo se adecúan las organizaciones en cuanto al comportamiento del cambio climático.
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