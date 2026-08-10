Diez empresas logran mitigar casi 4 mil toneladas de CO2 en Panamá

Durante el Ciclo 2025 del programa Reduce Tu Huella Corporativo – Carbono, un total de 170 empresas participaron en la medición de su huella de carbono.

De ellas, 10 implementaron acciones de mitigación que lograron reducir 3.951,25 toneladas de CO2 equivalente (ton CO2 eq), contribuyendo de manera directa a los compromisos nacionales de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, informó el Ministerio de Ambiente (Miambiente).

Además, alrededor de 17 organizaciones asumieron el reto de alcanzar la carbono neutralidad para el 2050, como parte de la declaratoria ‘Las 50 Primeras Organizaciones Carbono-Neutro’.

Entre las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que asumieron este compromiso están ARGOS Panamá; Global Bank Corporation; la Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos (SONDA); Bahía Motors; Productos Alimenticios Pascual; AES Panamá; AES Changuinola; BAC International Bank; Banesco Panamá; el Centro de Vacunación e Investigación (CEVAXIN); la Fundación para la Conservación de Recursos Naturales (NATURA); Futuro Forestal; Leafsinc; LLASO; Nestlé Panamá; PROMARINA; y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó el liderazgo del sector empresarial y social en temas de sostenibilidad.

Navarro indicó que estas 170 empresas y organizaciones de los sectores público, privado y de la sociedad civil demostraron, durante el ciclo 2025, su disposición hacia la gestión responsable de su huella de carbono.

“Este importante logro representa un incremento del 20 % en comparación con el ciclo 2024, reflejando el fortalecimiento de una comunidad empresarial cada vez más comprometida con la acción climática”, agregó.