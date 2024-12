EE.UU. sanciona a una sociedad y a siete buques con bandera panameña por, supuestamente, transportar petróleo iraní ilícito

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la imposición de sanciones a 35 entidades y buques que, supuestamente, “desempeñan un papel fundamental en el transporte de petróleo iraní ilícito a mercados extranjeros”.

La lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluye a un total de 21 buques y 14 sociedades anónimas de distintos países del mundo, detalló el Tesoro a través de una nota de prensa difundida el 3 de diciembre.

El listando de sancionados incluye a siete buques con bandera panameña y a una sociedad anónima registrada en Panamá por, supuestamente, facilitar el transporte de petróleo iraní a los mercados internacionales.

Los buques de bandera panameña incluidos en la lista de la OFAC son: Black Panther, Fiona II, Lara II, Lioness, Merope, Tonil y Verónica III. Mientras que la sociedad anónima panameña sancionada es Ocean Glory Giant (OGG), S.A.

De acuerdo con el documento, “Ocean Glory Giant OGG SA, con sede en Panamá, propietaria y operadora del buque de bandera iraní Masal, transportó más de un millón de barriles de petróleo crudo iraní en nombre de China Concord Petroleum Company (CCPC), la National Iranian Oil Company (NIOC) y la Naftiran Intertrade Company (NICO)”, empresas que ya habían sido sancionadas por el Tesoro de Estados Unidos en julio de 2024.

Sin embargo, esta no es la primera vez que buques con bandera panameña son sancionados por la OFAC. A principios de este mes, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que cuatro buques de transporte de Gas Natural Licuado (GNL), pertenecientes a empresas con sede en Singapur, estaban en proceso de cancelación de su abanderamiento panameño, tras haber sido sancionados por los Estados Unidos.

La medida responde a la relación de empresas con la productora rusa de gas Novatek. Las empresas afectadas son: LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping y LNG Gamma Shipping, son controladas por New Transhipment FZE, una subsidiaria de Novatek ubicada en los Emiratos Árabes Unidos, según la información divulgada por el Departamento de Estados Unidos en su momento.

Los buques sancionados son: North Air (IMO: 9953509), North Mountain (IMO: 9953511), North Way (IMO: 9953535) y North Sky (IMO: 9953523). La AMP comenzó en septiembre acciones parecidas contra otros siete buques sancionados por la OFAC.

“Irán sigue canalizando los ingresos de su comercio petrolero hacia el desarrollo de su programa nuclear, la proliferación de su tecnología de misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados y el patrocinio de sus agentes terroristas regionales, con el riesgo de desestabilizar aún más la región”, dijo el subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith, en el comunicado titulado “El Tesoro intensifica la presión sobre la flota en la sombra iraní”.

El Tesoro afirmó que Irán depende de una extensa red de petroleros y empresas de gestión de buques en múltiples jurisdicciones para transportar su petróleo a clientes extranjeros, utilizando tácticas como documentación falsa, manipulación de los sistemas de seguimiento de buques y cambios constantes en los nombres y banderas de los buques.

“Estados Unidos sigue comprometido a desmantelar la flota de buques y operadores clandestinos que facilitan estas actividades ilícitas, utilizando toda la gama de nuestras herramientas y autoridades”, afirmó Smith.

Buques cisterna y facilitadores de la flota sombra de la OFAC

Además de los buques con bandera panameña sancionados por la OFAC, otras embarcaciones que aparecen en el listado por, supuestamente, cooperar con el régimen iraní, son: el JAYA con bandera de las Islas Marshall (IMO: 9410387); el PHONIX con bandera de Guyana (IMO: 9198317); los BERTHA con bandera de las Islas Cook (IMO: 9292163), OLIVE (IMO: 9288265), YURI (IMO: 9235737) y MIN HANG (IMO: 9257137); los ELVA con bandera de Santo Tomé y Príncipe (IMO: 9196644) y CERES I (IMO: 9229439); el VANITY con bandera de San Marino (IMO: 9371608); el LADY LUCY con bandera de Liberia (IMO: 9341512); el VESNA , con bandera de Belice (IMO: 9233349); el FT ISLAND, con bandera de Honduras (IMO: 9166675); el MASAL , con bandera de Irán (IMO: 9169421); y los BLACK PANTHER , con bandera de Panamá (IMO: 9285756), LIONESS (IMO: 9285744), VERONICA III (IMO: 9326055), FIONA II (IMO: 9262766) y MEROPE (IMO: 9281891), han enviado colectivamente decenas de millones de barriles de petróleo a Irán.

Del mismo modo, el documento señala que entre las empresas sancionadas por la OFAC se encuentran: Galileos Marine Services LLC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU); Gaffodil Co., Limited, con sede en Hong Kong; Vision Ship Management LLP, con sede en India; Galileos Marine Services LLC, Vision Ship Management LLP, Ocean Glory Giant OGG SA y Gaffodil Co., Limited; Lufindo Holding Limited, con sede en Seychelles; Constellation Maritime Services Limited, registrada en Liberia; Lufindo Holding Limited, Inaya Ship Management Private Limited y Constellation Maritime Services Limited; Shanghai Legendary Ship Management Company Limited, con sede en la República Popular China (RPC); Shanghai Future Ship Management Co Ltd, con sede en la República Popular China; Eunomia Limited, con sede en la República Popular China; Yurimaguas Ltd., registrada en las Islas Marshall; Tightship Shipping Management (OPC) Private Limited, con sede en India; y Ceres Shipping Limited, con sede en Hong Kong.