El 76% de los barcos pesqueros industriales del mundo navegan en ‘vasos oscuros’

Mapear la actividad de las embarcaciones industriales llevó a un grupo de investigadores a demostrar que entre el 72% y el 76% de las embarcaciones pesqueras industriales del mundo no cuentan con un seguimiento público o están ocultos de la vista pública o rastreo satelital.

La investigación, publicada en la revista Nature, fue desarrollada por Global Fishing Watch, entre los años 2017 y 2021, combinando imágenes satelitales, datos de GPS de embarcaciones y modelos de aprendizaje profundo.

Según el estudio, gran parte de esa pesquería sin seguimiento, un 25%, se realiza en el sur de Asia, el sudeste asiático y África.

Durante los cuatro años del análisis, en promedio, con la investigación cartografía por satélite detectaron alrededor de 63.300 apariciones de embarcaciones en un momento dado, de las cuales aproximadamente la mitad (42%-49%) eran embarcaciones pesqueras (basado en 23,1 millones de detecciones de embarcaciones).

En particular, alrededor de tres cuartas partes (72-76%) de la pesca industrial cartografiada en el mundo no aparece en los sistemas de seguimiento público, en comparación con una cuarta parte (21-30%) correspondiente a otras actividades de los buques, los de carga y energía.

Para la cartografía pública de buques, la atención de Global Fishing Watch fue centrada en el sistema de identificación automática (AIS), que transmite las coordenadas de los buques para rastrear sus movimientos y respaldar la seguridad marítima.

De acuerdo con la información proporcionada, los datos AIS pueden revelar identidades de embarcaciones, propietarios y corporaciones, y actividades pesqueras. Sin embargo, no todos los buques están obligados a utilizar dispositivos AIS, ya que las regulaciones varían según el país, el tamaño del buque y la actividad.

Los buques involucrados en actividades ilícitas a menudo apagan sus transpondedores AIS o manipulan las ubicaciones que transmiten. En los últimos años, por ejemplo, destacaron los investigadores, los mayores casos de pesca ilegal y trabajo forzoso, se produjeron en flotas que en su mayoría no utilizaban dispositivos AIS.

Además, la investigación también reveló que surgen grandes “puntos ciegos” a lo largo de las aguas costeras donde la recepción satelital es deficiente y los gobiernos nacionales pueden restringir los datos AIS recibidos por receptores terrestres. La Global Fishing Watch se refiere a los buques que no son visibles en los datos AIS de acceso público como “no rastreados públicamente”. Este concepto también se denomina a veces “vasos oscuros”.

Al mapear los buques que no transmiten su ubicación, los investigadores mostraron con más precisión la distribución global de la pesca industrial. Los datos del AIS por sí solos, por ejemplo, sugieren erróneamente que Europa y Asia tienen una actividad pesquera comparable, mientras que otros continentes tienen menos de una quinta parte de esa actividad.

El mapa global, no obstante, revela que Asia domina la pesca industrial y representa el 70% de todas las detecciones de buques pesqueros. Casi el 30% de todos los buques pesqueros cartografiados se concentraban sólo en la zona económica exclusiva (ZEE) de China.

De manera similar, los datos del AIS sugieren que los países europeos en el Mediterráneo tienen más de diez veces más horas de pesca en sus ZEE que los países africanos, pero nuestro mapeo muestra que las detecciones de buques pesqueros están bastante equilibradas entre las partes norte y sur del Mediterráneo.

Con base en la investigación, a diferencia de la pesca, la mayoría de los buques no pesqueros (principalmente relacionados con el transporte y la energía) transmiten sus ubicaciones, y aproximadamente una cuarta parte falta en los sistemas de monitoreo público. Asia tenía la mayor concentración (65% de todas las detecciones) de buques de transporte y energía, incluida la mayoría de los que no son de radiodifusión. Sin embargo, la mayoría de estos buques operaban en áreas con mala recepción satelital AIS, por lo que es posible que muchos buques transmitieran sus posiciones, pero no fueran rastreables con los servicios de seguimiento globales.

Los investigadores concluyeron que todos los demás continentes parecían tener discrepancias de seguimiento relativamente menores entre los buques de transporte y energía, y menos del 20% de estos buques no eran rastreables públicamente.

En general, el estudio concluye con la revelación del alcance de las principales actividades industriales en el mar, siendo la pesca, con diferencia, la industria oceánica con mayor actividad no pública.

Con base en el reporte, el conjunto de datos y tecnología disponibles gratuitamente, ahora se pueden mostrar los puntos críticos de actividad potencialmente ilegal y se pueden identificar los buques pesqueros industriales que están invadiendo zonas de pesca artesanal o las ZEE de otros países, pero a escala global y accesible para cualquier nación.

Los mapas del esfuerzo pesquero global ahora pueden incluir todos los buques, no solo aquellos basados en el seguimiento AIS (que no detecta alrededor de las tres cuartas partes de los buques grandes), y con una resolución mucho mayor que solo las ZEE o las áreas de informes estadísticos.

Afirman que los datos recolectados durante los cuatro años también pueden ayudar a cuantificar la escala de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del tráfico de embarcaciones y el desarrollo costa afuera, lo que puede ayudar a informar las políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.