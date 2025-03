Empresas panameñas incumplen con las licencias por maternidad

En Panamá, la licencia por maternidad la regula el Código de Trabajo y la Caja de Seguro Social (CSS). Sin embargo, este derecho laboral se presenta como uno de los principales casos de incumplimiento que atiende el Comité de Mujeres de Convergencia Sindical (CS).

Los casos guardan relación con mujeres que reflejan demora en el proceso de cobro o de jefes que no realizan la documentación. Las más afectadas son las que se dedican al sector doméstico, informó Luisa Fuentes, presidenta del Comité de Mujeres de CS y miembro de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá.

“Lo que pasa con el tema de la licencia de maternidad es que últimamente hemos tenido algunos casos de compañeras que dan a luz antes de que inicie su licencia de maternidad, entonces, las empresas les exigen sacar nuevamente su licencia de maternidad en la CSS para que comience a regir desde que ellas dan a luz. Ese trámite lo que está haciendo es que demora demasiado y le corren la licencia a la compañera antes de la fecha probable que se le había otorgado en primera instancia”, denunció la presidenta del Comité de Mujeres de CS, en medio de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra, este sábado 8 de marzo.

La licencia de maternidad en Panamá tiene una duración de 14 semanas, divididas en seis semanas antes del parto y ocho semanas después del mismo. Durante este periodo, las trabajadoras reciben el 100 % de su salario regular. Además, reciben un subsidio cubierto en parte por la CSS y, si es necesario, el empleador cubre la diferencia. Para recibir este beneficio, las trabajadoras deben presentar una solicitud un mes antes de la fecha de inició de la licencia de maternidad. Los documentos necesarios incluyen un certificado de embarazo emitido por un médico, la tarjeta de control prenatal y la cédula.

Fuentes también confesó que otros casos de los que tienen conocimiento es que a las mujeres trabajadoras no se les brinda su derecho a la lactancia, que consiste en que se le disponga de 15 minutos cada dos horas o dos periodos de 30 minutos para extraer leche materna durante los 12 meses posteriores al parto. Independientemente, dijo, que los lugares de trabajo cuenten con una sala de lactancia.

“¿Qué es lo que vemos? Que a las compañeras no se les da esa hora para que ellas puedan ordeñarse y esto en la mayoría de los casos hace que ellas generen tanto flujo de leche que hasta llegan a manchar su ropa. Aparte de que no tiene los cuartos para amamantar, no se le da la hora por lactancia”, criticó.

Aunque la mayoría de los casos son reportados por mujeres que trabajan en empresas donde hay un sindicato, la presidenta del Comité de Mujeres de CS confesó que le preocupa aquellas mujeres trabajadoras que no cuentan con el respaldo de un sindicato, ya que el único mecanismo que tienen es el de recurrir al Ministerio del Trabajo, de las que muchas veces lo hacen de manera anónima por miedo a las represalias.

“Tenemos que ver cómo nos podemos acercar a esas mujeres que no cuentan con la orientación de un sindicato, más que todo”, mencionó Fuentes.

En medio de las conmemoraciones al Día Internacional de la Mujer, la representante de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá recordó que a parte de los incumplimiento a la licencia de maternidad y su derecho a la lactancia las mujeres dentro del mercado laboral también luchan contra la brecha de salario por género, la informalidad y el desempleo.

Con el tema de la brecha salarial, mencionó que aunque las mujeres son las que más estudian para acceder a un puesto de liderazgo, todavía predomina la preferencia por nombrar a hombres. Advirtió que esto se ve mucho en el área terciaria, por ejemplo, los bancos y el comercio.

Si bien la mujer hoy representa 42 % de la fuerza laboral del país (35 % en el 2004), su salario promedio es superior al de sus homólogos masculinos ($754,30 vs $720 mensual), reversando la situación de hace 20 años, cuando los trabajadores varones devengaba un salario ligeramente superior (1,5 %) al de las mujeres, según los Informes Laborales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) que recopilan data del 2004 al 2024.

El consultor laboral René Quevedo comentó que el aporte femenino al ámbito laboral es que hoy 42 % de las trabajadoras del país desempeñan funciones gerenciales, profesionales y técnicas, versus 24% de los varones. Añadió que en el 2004, 24 % de las mujeres trabajadoras tenían posiciones de liderazgo (13 % de los hombres).

“Esta evolución es indicativa de que la mujer panameña se está preparando mejor para el mercado laboral, lo cual le permite ascender más rápidamente a posiciones de liderazgo”, destacó.

De hecho, un informe del Instituto de Investigación (Idia), de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA), reveló que 64 % de los graduados de universidades privadas son mujeres.

Quevedo señaló que la escolaridad promedio de la trabajadora panameña sigue siendo superior a la de sus contrapartes varones (12,4 vs 11,4 años aprobados, respectivamente). En el 2004 los años de instrucción formal eran 10,1 años para los hombres y 11,4 años para las mujeres.

En este contexto, la ministra del Ministerio de la Mujer, Niurka Palacio, reconoció que la brecha salarial por género sigue siendo un desafío para el país “porque consideramos que hay igual trabajo e igual remuneración y la mujer tiene el mismo derecho de aportar a la economía del país en ese sentido”.

“La mujer en Panamá tiene las mismas garantías, pero no se aplica en igualdad de condiciones al momento de obtener un trabajo específicamente”, subrayó la ministra.

Para mejorar este escenario, Palacio explicó que desde el ministerio lleva adelante programas para ayudar a las mujeres con política pública de igualdad y oportunidad. Por ejemplo, en la parte de autonomía económica tienen el proyecto Tu emprendimiento de Panamá para el mundo y el de Mujer Empresaria.

Además, dentro del Plan Nacional por la Igualdad de Remuneración 2022-2025, recordó que la entidad establece las políticas necesarias para garantizar que se cumplan con los derechos humanos de las mujeres en Panamá.

“Desarrollo todas las estrategias para las habilidades y las competencias que la mujer quiere tener para un empoderamiento económico”, indicó.

Quevedo expresó que si bien el desempleo femenino es sistemáticamente superior al masculino (12,3 % vs 7,4 % a octubre 2024) y a pesar de asumir responsabilidades familiares, el porcentaje de desempleo femenino disminuyó cuatro puntos en los últimos 20 años (16,3 % de las mujeres económicamente activas estaban desempleadas en el 2004).

Sin embargo, la presidenta del Comité de Mujeres de CS exhortó al nuevo gobierno a implementar en su agenda nuevas políticas públicas dirigidas a proteger los derechos laborales de las mujeres, con miras a alcanzar una igualdad que no solo les permita obtener mejores ingresos, sino crecer profesionalmente.