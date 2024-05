Estudio indica que estrategia de IA bien ejecutada impulsa el crecimiento en la gestión de activos

El sector mundial de Asset Management o gestión de activos se recuperó en el 2023. El total de activos gestionados por el sector ascendió a casi $120 billones, lo que supone un aumento del 12% con respecto a 2022, año en el que los activos gestionados se desplomaron un 9%.

La recuperación fue en todas las regiones del mundo el año pasado. El crecimiento de los activos gestionados (AUM) osciló entre el 16% en Norteamérica y el 5% en los mercados de Asia-Pacífico, excluidos Japón y Australia.

En el caso de América Latina, el mercado de gestión de activos experimentó un crecimiento del 13%. Mercados como Brasil, México y Colombia alcanzaron crecimientos con tasas de doble dígito, y todos los países de la región actuaron como catalizadores positivos del desarrollo de Latinoamérica.

A pesar de esto, el impresionante incremento de la industria a nivel mundial solo sirve para enmascarar la vulnerabilidad subyacente del sector.

Los ingresos de la industria de gestión de activos aumentaron solo un 0,2% en el 2023, mientras que los costos crecieron un 4,3% en el año. Con estas dos fuerzas opuestas en juego, los beneficios disminuyeron un 8,1%. Así se desprende de la 22ª edición del Informe mundial ‘Global Asset Management Report, AI and the Next Wave of Transformation’, publicado por Boston Consulting Group.

“Esperar no es una opción cuando se trata de invertir en IA. A medida que la revolución tecnológica de IA cobra impulso, los administradores de activos tienen la oportunidad de invertir en IA para integrarla en sus operaciones buscando impulsar la productividad a través de una mejor toma de decisiones y mayor eficiencia operativa. Al adoptar la IA, los administradores de activos deberían ver sus posibilidades como herramientas transformadoras para su organización”, explica Marcial González, managing director & partner de BCG.