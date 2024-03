Evolución y perspectivas económicas de Panamá: ¿Qué podemos esperar frente a un ciclo político?

De acuerdo con los indicadores económicos, el desempleo aumentó del 7,1% en 2019 al 18,5% en 2020 y disminuyó al 7,4% en agosto de 2023; la deuda pública del sector público no financiero (SPNF) alcanza casi los $50 mil millones; la inflación promedio disminuyó de 2,9% en 2022 a 1,5% en 2023 y se mantuvo muy por debajo de otros países de la región.

Así, se superaron todas las expectativas de crecimiento del PIB y Panamá se colocó como el país de mayor dinamismo económico en la región. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que el PIB crecería 6%; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) preveía un 6,1%; el Banco Mundial proyectó un 4,6%; y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 5% o 6%, por mencionar algunos. “Panamá se ha recuperado bastante rápido y en 2022 ya superamos el nivel del PIB del 2019, alcanzando la cifra de $78,000 millones a precios constantes del 98 en el 2023 versus $69,000 (millones) en el 2019 . Hemos crecido (...) superando todas las expectativas (...)”, afirmó Fernando Aramburú Porras, economista y ex ministro del MEF (estuvo en el cargo durante el gobierno del expresidente Ernesto Pérez Balladares) .

La drástica caída del PIB era algo que Panamá no había experimentado ni siquiera con la “gran crisis financiera de 2008”, año en que mantuvo un crecimiento real de 9,2% y se expandió en promedio un 8,8% en los cinco años siguientes. Muchos economistas estimaban que a Panamá le tomaría como mínimo una década para recuperarse de este terrible golpe, pero la verdad es que esto se logró en menos de dos años, según lo constatan las cifras oficiales. En el 2021, el repunte económico fue fuerte. Un altísimo 15.8% sorprendió hasta a los más optimistas.

Motores económicos

Perspectivas y desafíos

Se espera que para el 2024 el crecimiento siga disminuyendo y quizás se alcance un 4% o 3% de crecimiento, vaticinó el economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón. “Esa es la triste realidad (...) la economía en los últimos años sigue creciendo, pero a un ritmo mucho menor. Desde octubre y noviembre se nota un crecimiento más lento en la economía nacional, en la medida en que nos estamos acercando al periodo electoral”, apuntó.

Precisó que en los años en que hay elecciones siempre se da el denominado “ciclo político”, en que la inversión tanto extranjera como nacional se priva de invertir o lo retiene un poco hasta esperar lo que va a suceder con las elecciones de mayo. “Eso siempre se da cada cinco años, lo que llamamos el ciclo político y eso se está experimentando. Incluso, ese crecimiento que hemos tenido, no ha ido acompañado con una generación de empleo muy bueno”, afirmó Gordón.

Por su parte, Aramburú- Porras coincidió en que “el panorama no se ve tan halagador hacia el futuro, ya que este año se espera un crecimiento de entre 1% y 2%, lo que ciertamente aumentará el nivel de desempleo y de la deuda nacional, que ya supera los $50 mil millones, lo que representa un 60% del PIB, poniendo mucha presión en las finanzas públicas, especialmente, los proyectos de inversión pública, comprometiendo las necesidades de la población en salud, educación , agua, infraestructura vial, entre otros, que deberá ser enfrentado por el próximo gobierno con medidas de austeridad y revisión de las exoneraciones fiscales así como la evasión existente. Adicionalmente, habrá que enfrentar el déficit del programa de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), lo cual representa otro reto importante para el próximo periodo”.

Para Moreira, el primer reto que ha tenido el actual Gobierno, sin éxito, y que heredará la próxima administración es lograr que ese alto crecimiento se conviertan en un mayor nivel de empleo, no sólo en la cantidad, sino también en la calidad. Otro reto importante es la generación urgente de alternativas ante el cierre abrupto de la mina de Donoso, tanto para los miles de trabajadores que han quedado cesantes como para los proveedores de la empresa. “La disciplina y transparencia fiscal también serán retos urgentes que atender”, dijo.

En 2019, el empleo estaba en 7,1%, y en la última medición de agosto en 7,4%. “Es decir que todavía el desempleo estaba más alto que en el 2019, pero lo grave es que los empleos que se están generando, como lo dice todo el mundo, son empleos informales, donde no se paga Seguro Social, ni se paga impuestos, tienen un trabajo de ocho o diez horas al día que, simplemente, no le da alternativa para tener un futuro mejor y ningún banco les presta etc, (...)”, dijo Gordón.

Incluso, añadió, en el sector bancario, el hecho de que las tasas de interés hayan subido, demuestra que si bien aún la banca sigue creciendo, también se nota una disminución aunque todavía pequeña, de todo el andamiaje financiero del país, porque los créditos están más difíciles de hacer y las tasas de interés han subido. “Eso es lo que estamos esperando para 2024, que ha comenzado lento y con un crecimiento mucho mayor. La gente está esperando que pasen las elecciones, para ver cuál es la política económica del nuevo gobierno para entonces comenzar a hacer inversiones”, aseveró.

A su parecer, cualquier cosa puede suceder y “no” cree que haya grandes cambios económicos. “La economía va a seguir disminuyendo su crecimiento y no le vemos grandes empujes. (...) El que gane tendrá inmediatamente que ponerse a trabajar antes de que pierda credibilidad, resolver el problema de la CSS y el de la mina, que es agravante, y ver cómo se puede bajar la deuda y, los más importante, generar nuevos puestos de trabajo”.

Por otro lado, los riesgos a la baja incluyen la pérdida del grado de inversión (a causa de inquietud por la situación fiscal de Panamá), lo que elevaría los costos de endeudamiento externo de Panamá y aumentaría los riesgos de refinanciamiento. Los riesgos a la baja también incluyen nuevos disturbios sociales y más secuelas por el cierre de la mina. Como resultado del cierre de la mina, el FMI proyecta que el crecimiento del PIB disminuya a 2,5% en 2024, antes de mejorar gradualmente en el mediano plazo.

En el 2024, el gobierno tiene como objetivo reducir aún más el déficit fiscal a 2,0% del PIB. Pero el personal técnico del FMI estima que, para cumplir con la meta de déficit fiscal, la inversión pública tendría que reducirse al 2% del PIB, contra 4¾% del PIB en 2023 y 6,5% del PIB en el presupuesto de 2024. “Una compresión tan grande puede resultar inviable”, acotó.

A pesar de todo, Panamá mantiene su liderazgo con el crecimiento del PIB más alto de los países Latinoamérica, tal y como sucedió con la crisis financiera internacional de 2007-2008, que tuvo su origen en el problema de las hipotecas “subprime” de los Estados Unidos.