Exportaciones panameñas crecen más de 9% en enero, sin cobre

En el primer mes del año 2024, las exportaciones panameñas (tradicionales) ascendieron a $62,9 millones, el segundo valor más alto registrado desde el año 2010, y solo superado por el monto exportado en el año 2013 que fue de $68,2 millones, según cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) del Ministerio de Comercio e Industrias.

En concreto, el valor de las exportaciones de enero de 2024 reflejan un incremento de más de 9%, comparado con las cifras del mismo mes del año 2023 que sumaron $57,5 millones. Ese 9% de crecimiento excluye las exportaciones de cobre, cuya mina de Donoso se encuentra en proceso de cierre, luego de que en diciembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato minero.

Los analistas de Intelcom consultados por este diario reconocen que al comparar las cifras de las exportaciones del primer mes de 2023, cuando el país exportaba cobre, con las actuales, sí habría un disminución.

De hecho, señalan que desde enero del presente año Intelcom ya no incluye el renglón cobre en sus informes, porque “ya no tiene mucho sentido seguir incluyéndolo si ya no estamos exportando. Lo hemos eliminado”, pero los informes con los registros “siempre van a estar disponibles en la plataforma”.

El analista indicó que las cifras de cobre más allá de los valores “muy altos” que representaban, también generan como una “distorsión” en el resto de las cifras porque hacían ver que el resto de las exportaciones tradicionales tenían valores muy pequeños.

“El cobre era básicamente más del triple de las exportaciones, pero cuando uno se pone a ver ese grupo de otras exportaciones distintas al cobre en los últimos años, hemos venido viendo un crecimiento consistente mes a mes, aunque en algunos meses cayó un poco como ocurrió en octubre y noviembre porque había una serie de situaciones que afectaron en general el funcionamiento de la economía” , expresó el analista de Intelcom, que pidió reserva de su nombre.