Falla en radares aéreos del Ceramer afecta puntualidad en Tocumen

La falla que tuvo el Centro de Control de Área de Centroamérica (Cenamer), administrado por la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna), un organismo internacional de integración que opera en Honduras, el viernes, 14 de marzo, registró una aparente falla en el sistema de comunicación y de radares que afectó el tránsito por y hacia la región, así como la puntualidad en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá.

El Cenamer atiende el espacio aéreo de seis países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, cubriendo unos 2.640.000 kilómetros cuadrados sobre tierra firme y mar.

En medio de la falla del Cenamer, el centro de control aéreo de Panamá no presentó afectaciones y mantuvo comunicación, confirmó a este medio, la Autoridad de Aeronautica Civil; sin embargo, la puntualidad en la llegada y salida de aviones desde Tocumen se afectó.

Según el registro del Aeropuerto Internacional de Tocumen en salidas hubo 25 demoras de un total de 199 programadas, la puntualidad fue de 87,4%, mientras que en llegadas fueron 29 vuelos demorados de un total de 200 arribos, resultando en 85,5 % de puntualidad.

Entre los vuelos afectados de llegada a Panamá estaba el CM 137 de Copa Airlines. El avión salió de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México a las 9:11 a.m. (hora de México), pero debido a la incomunicación con el Ceramer alrededor de la 1:58 p.m. aún en el espacio aéreo de México, el piloto anunció que no era común la no interacción con Guatemala y que realizaría maniobras para abastecerse de combustible en Cancún, aterrizando a las 2:32 p.m. (hora de México), para luego reanudar el vuelo a Panamá hasta las 5:18 p.m., cuando la hora inicial estimada era 2:02 p.m.

El Ceramer, como organismo internacional de integración, proporciona servicio de tráfico aéreo, vigilancia por radar y gestión del flujo de vuelos en Centroamérica.

Ante el problema en el sistema de comunicación y de radares el Cenamer coordinó acciones con el centro de control de Mérida, que agrupa el control de tránsito aéreo en el sur de México.

“Las aeronaves que iban hacia esta área, tienen que mantener en control el centro de control en Mérida y la terminal de Cancún, y preguntar a los pilotos si regresan al aeropuerto de procedencia o aterrizan en algún aeropuerto del sureste”, indicó a El Financiero, José Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo de México.

Según el medio, la falla del 14 de marzo afectó a las aeronaves que vuelan por encima de los 20.000 pies de altura, destacó el medio.

Una aeronave comercial vuela, en promedio, entre los 33.000 y 40.000 pies de altura, dependiendo de su destino y su fase de vuelo.