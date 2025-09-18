Gasoducto del Canal de Panamá despierta interés en más de 40 compañías

Un total de 45 empresas del sector energético mundial se dieron cita este jueves 18 de septiembre en el primer acercamiento para la selección del concesionario del proyecto del gasoducto, organizado por el Canal de Panamá, según confirmó la entidad en un comunicado.

Durante esta fase inicial de acercamiento al mercado, el Canal de Panamá busca obtener retroalimentación relevante de posibles concesionarios en torno a la estructura, los roles y el modelo de concesión.

Para ello, se realizarán reuniones individuales con los interesados en participar en el proceso de selección del concesionario.

Se estima que el concesionario será seleccionado en el cuarto trimestre de 2026.

En este primer evento de acercamiento al mercado participaron las compañías: CB Fenton & Co., ENEOS, Energy Transfer, ExxonMobil, Fortress, Gyxis Corporation, Itochu Corporation, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Mitsubishi, Movement Industries, Nippon Koei, Otamerica, Phillips 66, Promigas, Puma Energy, Regent Energy Group, Shell, SK Energy, Sumitomo Corporation, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corp.), Targa Resources, Ultranav y Vitol. El gasoducto, que formará parte del nuevo corredor energético de la ruta interoceánica, será el primer gran proyecto de esta plataforma de infraestructura.

Su desarrollo busca fortalecer la competitividad del país y responder a una necesidad estratégica del mercado global de productos energéticos.

Este corredor permitirá movilizar propano, butano y etano entre el Golfo de México y el noreste de Asia, liberando capacidad del Canal sin necesidad de utilizar más agua.

El objetivo del Canal de Panamá es mejorar el rendimiento de la vía interoceánica y reducir los tiempos de espera de los buques, garantizando su confiabilidad y competitividad a largo plazo.

La plataforma de infraestructura contempla un gasoducto de 76 kilómetros, con capacidad de transferencia de hasta 2.5 millones de barriles por día, respaldado por terminales marítimas en el Atlántico y en el Pacífico.

El Canal de Panamá busca que la iniciativa cumpla con estándares internacionales de seguridad, protección ambiental y excelencia operativa.