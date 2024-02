Gobierno emitirá bonos para ‘apoyar’ el presupuesto 2024

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas para que emita títulos valores de la deuda pública denominados “bonos globales” de la República de Panamá por un monto de $3.500 millones en el mercado de capitales internacionales.

La autorización fue a través del Decreto de Gabinete No. 11 del 8 de febrero de 2024 y que fue publicado en la Gaceta Oficial No. 29974 este jueves 22 de febrero.

De acuerdo con el decreto, esos fondos recaudados en las emisiones de títulos valores, una vez cubiertos los costos de estructuración asociados, serán usados para apoyar el Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2024 y/o futuras vigencias fiscales.

Los “bonos globales” tendrán un vencimiento no menor de siete años, a partir de su fecha de emisión, según se establezca en sus términos y condiciones finales.

Además, los bonos podrán ser registrados en la Comisión de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission o SEC) bajo la Ley de Valores de 1933 y en cualquier otra jurisdicción que se establezca en los términos finales de los “bonos globales”.

El agente fiscal de pago, de registro y traspaso será The Bank of New York Mellon o cualquier afiliada o subsidiaria de esta o cualquier otra entidad bancaria designada de tiempo en tiempo.