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Economía

Gobierno extiende regulación de precios de combustibles por seis meses más

Panamá estableció regulación de los precios del combustible, tras el alza por el conflicto en medio oriente
Panamá estableció regulación de los precios del combustible, tras el alza por el conflicto en medio oriente Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 28/04/2026 14:18
La medida cubre los precios del combustible de la gasolina de 91 y 95 octanos y el diésel bajo en azufre

El Gobierno Nacional anunció en Gaceta Oficial la extensión, por un periodo de seis meses, de la regulación de precios máximos para diversos combustibles líquidos en el país.

La medida cubre los precios del combustible de la gasolina de 91 y 95 octanos y el diésel bajo en azufre.

Las localidades que forman parte de esta extensión serán Panamá, Colón, Arraiján, La Chorrera, Antón, Penonomé, Aguadulce, Divisa, Chitré, Las Tablas, Santiago, David, Frontera, Boquete, Volcán, Cerro Punta, Puerto Armuelles y Changuinola.

La Secretaria Nacional de Energia (SNE) determinará, en cada ocasión, mediante resolución de mero cumplimiento, los precios máximos de venta al público especificos de cada combustible por localidad y actualizará cada catorce dias calendario dichos precios, en función de las variaciones quc experimenten los precios de paridad de importaciór respectivos, los parámetros referenciales de los costos de fletes del transporte y márgenes razonables de comercialización para cada combustible.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competenciz ejecutará y velará por cl fiel cumplimiento, tanto del presente Decreto Ejecutivo, como de las resoluciones que para estos efectos emita la SNE y aplicará las respectivas sanciones a los agentes económicos que infrinjan las presentes disposiciones, en virtud de la potestad que le otorga la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

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