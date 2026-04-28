Gobierno extiende regulación de precios de combustibles por seis meses más

El Gobierno Nacional anunció en Gaceta Oficial la extensión, por un periodo de seis meses, de la regulación de precios máximos para diversos combustibles líquidos en el país.

La medida cubre los precios del combustible de la gasolina de 91 y 95 octanos y el diésel bajo en azufre.

Las localidades que forman parte de esta extensión serán Panamá, Colón, Arraiján, La Chorrera, Antón, Penonomé, Aguadulce, Divisa, Chitré, Las Tablas, Santiago, David, Frontera, Boquete, Volcán, Cerro Punta, Puerto Armuelles y Changuinola.