Gremio de remolcadores del Canal sigue sin fecha de negociación

La Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) continúa a la espera de una respuesta formal de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para acordar la fecha de inicio de la negociación de una nueva convención colectiva, un proceso pendiente desde hace varios años.

El secretario general del gremio, capitán Rogelio Marquínez, informó a La Estrella de Panamá que, pese a ciertos acercamientos con Ricaurte Vásquez Morales, administrador del Canal y su equipo, aún no existe una confirmación oficial sobre cuándo se sentarán a negociar.

La expectativa del sindicato surge luego de que la Junta de Relaciones Laborales declaró, mediante resolución emitida en enero pasado, que la convención colectiva está vencida desde agosto de 2020 y que existe la necesidad de negociar un nuevo acuerdo entre las partes.

Según Marquínez, en el último encuentro sostenido con la administración canalera se indicó que se daría una respuesta sobre el inicio de la negociación antes de las fiestas de Carnaval en febrero pasado. Sin embargo, hasta la fecha el gremio no ha recibido confirmación formal.

“Estamos a la espera de esa respuesta. Entendemos que debe ser la fecha para sentarnos a negociar, en vista de la resolución que establece la necesidad de hacerlo”, indicó el dirigente sindical.

Este medio consultó a la ACP sobre una posible fecha para negociar con la UCOC; sin embargo, la entidad no ha emitido comentarios, mientras el gremio se mantiene a la expectativa.

La resolución de la Junta rechazó los incidentes presentados por la ACP y activó el artículo 60 del Reglamento de Relaciones Laborales, al concluir que no existe mutuo consentimiento entre las partes para iniciar la negociación, lo que obliga a pronunciarse sobre la necesidad de negociar.

El conflicto laboral entre la ACP y la UCOC se remonta a 2019, cuando inició el proceso para reemplazar la convención colectiva que vencía en agosto de 2020. Desde entonces, el proceso acumuló más de 50 sesiones sin acuerdo definitivo y derivó en recursos administrativos y judiciales, incluida una decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en 2025.

Desde la UCOC sostienen que están dispuestos a concentrarse en los temas medulares que afectan a su membresía, con el objetivo de avanzar de forma más expedita una vez se instale la mesa de diálogo.

Mientras tanto, la definición de un calendario para negociar se mantiene como el principal pendiente en uno de los conflictos laborales más prolongados dentro del Canal de Panamá.