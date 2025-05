Huelga bananera revive el fantasma de Puerto Armuelles

Para Valle, es “poco probable” que la compañía decida mover sus operaciones hacia Costa Rica, por el gasto que esto conlleva. “El problema es que la empresa no es responsable de lo que pasa con la ley de la Caja de Seguro Social, pero se está viendo afectada. Ninguna empresa quiere estar en un país en donde se paralice constantemente el trabajo, eso es lo peor que le puede pasar a una compañía”, reflexionó.

“Las reclamaciones de los grupos trabajadores son legítimas, pero si la dirigencia sindicalista es intransigente, no se va a llegar a ningún lado, porque el negocio deja de ser atractivo para la empresa. No cualquiera está en las condiciones de administrar un negocio de la magnitud de Chiquita. Si la empresa se va, es bastante difícil que los trabajadores logren gestionar esas tierras y tener el mismo rédito que la compañía”, aseguró.

Esta posibilidad es puesta en duda por Valle, quien comentó que, pese a que el Gobierno intenta mediar, no va a poder garantizar que en el futuro no se sigan otros cierres y paralizaciones en la zona, movidos por otras causas sociales.

“Bocas del Toro había salido ‘ileso’ de la catástrofe laboral ocasionada por el cese minero y la consecuente pérdida del grado de inversión por parte de Fitch Ratings el 28 de marzo de 2024, que resultó en la pérdida de 54.107 empleos formales no agrícolas entre agosto de 2023 y octubre de 2024 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC)”, indicó el especialista.

Según Quevedo, si no se restablecen los puestos de trabajo, el país y, sobre todo, la provincia, experimentará una “severa contracción laboral”.

“Según el Gobierno nacional, esa ley no nos afectaba, pero nosotros demostramos que sí ha habido afectaciones a los bananeros por el impacto de los agroquímicos y sustancias tóxicas en los trabajadores”, explicó Francisco Smith, dirigente del sindicato, a este medio.

Mercado laboral

La información divulgada por el INEC muestra que, durante el primer trimestre de este año, sem registraron 66.900 contratos laborales en el Ministerio de Trabajo, de los cuales 34.868 fueron registrados en la capital y 32.032 en otras zonas del Trabajo. Dicho de otra forma, la mayor parte de los empleos formales se concretaron en la ciudad, lo cual refuerza la necesidad de preservar e incrementar las opciones fuera de la metrópolis panameña.

En total, se reportaron 18.123 contratos definidos y 11.349 indefinidos en todo el país. Una cifra menor a los 19.831 definidos y 12.401 indefinidos que había durante el mismo periodo de 2024. A esto hay que sumarle que, durante marzo de 2025, hubo una caída del 24,2 % en los nuevos contratos registrados, por lo que la recuperación del empleo no se encuentra en una tendencia al alza.

“Los contratos definidos en Panamá son de máximo un año, por lo que los que se hicieron el año pasado ya dejaron de tener efecto. Esto quiere decir que los 18.123 que hubo durante el primer trimestre de 2025 no se suman a los 19.831 de 2024. Pueden ser las mismas personas, con un segundo contrato”, analizó Valle.

Otro punto a considerar es la calidad del empleo, ya que no se está valorando el salario o condiciones de cada contrato nuevo registrado. “Nosotros no sabemos si estas nuevas contrataciones están generando empleo de calidad o son empleados que van a ganar el salario mínimo. No necesariamente un crecimiento en los contratos te dice que las personas tienen una mejor economía, porque pueden tener poca remuneración", añadió el analista.

El especialista destacó que las plazas laborales con buena remuneración suelen ser producto de la inversión extranjera directa, la cual, aunque se ha ido incrementando tras la pandemia, llegando a los $2.197 millones en 2023, sigue muy lejos de los $4.281 millones de 2017, que recopiló el INEC, y de los $2.832 millones de 2024 reportados por el Banco Central de República Dominicana, citando a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.