ICC: América Latina recurre cada vez más al arbitraje internacional

¿Qué comportamiento ha tenido América Latina sobre los arbitrajes internacionales?

Hay una tendencia muy clara, que se dio con mucha fuerza en los últimos años, pero que ya venía de un tiempo antes, quizás no de forma homogénea en toda la región, pero sin duda, en los últimos 10 años, en los que, particularmente, hay ciertos países de América Latina que recurren al arbitraje internacional o compañías que operan en esos países y son empresas estatales. Hoy día, ya no hay, prácticamente, ningún país de América Latina que tenga arbitrajes internacionales y que no use el arbitraje internacional, o sus compañías o empresas estatales, para resolver disputas.