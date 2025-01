IMA estudia condicionar la venta de arroz con cédula y el recibo de la luz

Para evitar el juega vivo, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) analiza condicionar la venta de arroz —el producto de mayor demanda— en ferias y tiendas apareando el QR de la cédula de identidad personal con el recibo de la luz, evitando que negocios se aprovechen del apoyo que da el gobierno al 22 % de la población.

Nilo Murillo, director general del IMA, comentó este miércoles, 15 de enero, en conferencia de prensa que analizan la fórmula de aparear el QR de la cédula con el NAC (Número de Identificación de Cliente) del recibo de la luz, iniciativa que estima debe estar entre febrero y marzo próximo.

El apareado lo viene gestionando el departamento de informática de la entidad con una empresa que da a la entidad sustento virtual.

“El recibo de la luz junto con el código QR de la cédula, nos da a nosotros [IMA], la oportunidad de seguir adelante con la tarea, y si usted vive en esa casa y proporciona el mismo número no le va a marcar y no podrá comprar”, señaló.

La finalidad es que el beneficio sea por casa y no los hoteles, las fondas ni los chinos se aprovechen en vender productos subsidiados, lo que en el futuro también tendrá una responsabilidad penal, advirtió Murillo.

Aunque reconoce que en un hogar pudieran estar varias familias, estas en algunos casos solo consumen el 30 % de la compra y el 70 % restante se lo ofrecen a los negocios.

En el IMA cuentan con un departamento que analiza el comportamiento de compra a nivel nacional, informó Murillo a los medios, debido a aquellos agentes económicos administrados por asiáticos. “Le mando un mensaje al presidente de la comunidad china en Panamá. Aquí está su gente y dígale que esto no es relajo, porque también vamos a presentar un proyecto de ley, para que esto tenga responsabilidad penal. No puede ser bajo ninguna circunstancia, que el Estado invierta dinero y ese dinero invertido, lo venda el chino en un local. Ya lo tengo denunciado en el Ministerio Público a más de cuatro locales con este tema, así que ya esto se está haciendo una costumbre y no lo voy a permitir”, expresó.