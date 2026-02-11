Incertidumbre en el programa PIASI: Productores piden informe de ejecución al MIDA

Productores de agricultura familiar solicitaron al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) información detallada sobre la ejecución del Programa de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente (PIASI), iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un fondo de $46.6 millones.

La presidenta del Comité Nacional de Diálogo de Agricultura Familiar (Conadaf), capítulo de Panamá Oeste, Ada Pinzón, se reunió este miércoles 11 de febrero con Carlota Matos Alvarado, secretaria general del MIDA, ante la incertidumbre sobre el estado actual de los recursos del programa.

“Para nosotros lo importante es exponer esto porque estamos a la deriva. No sabemos realmente qué ha pasado, si el proyecto se suspendió por parte del MIDA, del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) o del propio BID”, expresó Pinzón en los predios de la entidad.

El PIASI busca mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de pequeños agricultores familiares en áreas rurales, principalmente en las comarcas indígenas. El proyecto se estructura en tres componentes: innovación productiva sostenible, innovación de mercado y gestión digital de información y procesos.

El programa abarca 21 distritos del país y beneficiará a 5,000 pequeños productores. Del total de $46.6 millones, el BID aporta $41 millones y el Estado panameño $5.6 millones, según información oficial del MIDA.

Pinzón indicó que los productores solicitaron conocer cuánto se ha ejecutado, cómo se ejecutaron los recursos y el detalle de las consultorías contratadas. “Queremos que la información se nos entregue por escrito, así como nosotros presentamos nuestras solicitudes formalmente”, señaló.

La dirigente agregó que la secretaria general del MIDA se comprometió a ofrecer una respuesta en un plazo de ocho días, luego de una reunión prevista entre el ministro Roberto Linares y representantes del BID para revisar el estado del proyecto.

Los productores también plantearon la necesidad de realizar una reingeniería del programa, con mayor participación de los comités de agricultura familiar en la fiscalización y seguimiento de los fondos. “Queremos que los recursos lleguen realmente a nuestros organismos de base, a los campesinos de agricultura familiar”, afirmó Pinzón.

Durante el encuentro también abordaron otras necesidades del sector, como la falta de vehículos y limitaciones presupuestarias para el desarrollo rural.

Adrián Becquer, vicepresidente de Agricultura Familiar de Bucalturo, en la provincia de Bocas del Toro, participó en la reunión y destacó la importancia del acercamiento con el nuevo gobierno. “Buscamos retomar la hoja de ruta del plan de seguimiento 2024-2025 y encontrar soluciones a las inquietudes pendientes”, manifestó.

El PIASI se anunció en octubre de 2024 como parte de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el BID para transformar el sector agrícola panameño mediante innovación y fortalecimiento de capacidades productivas.