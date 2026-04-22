Innovar, integrarse y formalizar: la receta de CAF para América Latina

Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante: Innovación, integración y formalización para América Latina y el Caribe fue el título del más reciente Reporte de Economía y Desarrollo (RED) presentado por CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– en el estado de Nuevo León, México, este miércoles.

El documento ofrece una mirada integral sobre los principales desafíos que frenan el desarrollo de la región en un contexto global marcado por la transición energética, el cambio tecnológico y una nueva geopolítica internacional.

Uno de los puntos medulares que se mencionan es que si bien América Latina y el Caribe han logrado avances importantes en estabilidad macroeconómica, reducción de la pobreza y mejoras sociales, estos progresos coexisten con brechas persistentes en productividad, informalidad, desigualdad e inserción internacional que limitan su convergencia con las economías desarrolladas.

La expresión más crítica de esta situación es la amplia y persistente brecha en el ingreso per cápita frente a los países avanzados, reflejo de un estancamiento crónico de la productividad y de una acumulación insuficiente de capital físico y humano.

La publicación también subraya la importancia de políticas industriales modernas y de instituciones sólidas que permitan articular esfuerzos público-privados hacia un modelo de desarrollo inclusivo, competitivo y ambientalmente sostenible.

En este sentido, destaca las oportunidades que ofrece una alianza estratégica y mutuamente beneficiosa con la Unión Europea, capaz de abrir acceso a mercados, financiamiento y conocimiento en un momento de redefinición geopolítica.

El diálogo cobra especial relevancia en Nuevo León, uno de los principales motores económicos de México. La entidad aporta aproximadamente el 8% del PIB nacional, genera alrededor del 11% de las exportaciones manufactureras y concentra uno de los mayores niveles de inversión extranjera directa industrial en el país.

Con más de 150 parques industriales y clústeres estratégicos en sectores como automotriz, electrodomésticos, acero y tecnología, se consolida como un nodo clave en la relocalización de cadenas productivas en América del Norte.

Sus niveles de productividad y formalidad laboral superiores al promedio nacional evidencian su papel como plataforma para la integración económica regional.

El estudio concluye con una agenda de políticas públicas que busca reducir la informalidad, fomentar la innovación y profundizar la integración internacional, acompañada de fundamentos indispensables: un Estado ágil, finanzas públicas sólidas y consenso social para garantizar la viabilidad de las reformas.