Instituto de Estadística y Censo se plantea hacer proyecciones en un futuro

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la Contraloría General de la República plantea hacer proyecciones en un futuro para así ayudar al Gobierno a tomar mejores decisiones sobre diferentes temas de interés nacional.

José Francisco García, director encargado del INEC, explicó a La Estrella de Panamá que aunque esas proyecciones no sean perfectas, definitivamente “van a apuntar hacia un norte”.

“Estos trabajos no serían para el INEC, sino para el país en general, porque al contar con este tipo de datos podremos hacer análisis de cosas que nuestros gobernantes están asumiendo al tomar una decisión. Quizás ellos quieren hacer el bien, pero se encuentran enredados entre la opción a, b, c. Y allí podremos entrar nosotros para apoyarlos y decirles: mira, los números nos indican que quizás opción b es mejor para a y C. En cambio, opción a, quizás es mejor para x, y, z”, contó García.