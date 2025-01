La ciudad de Panamá en los ojos de turistas: lo que las reseñas revelan

El Canal de Panamá y las esclusas de Miraflores

La magia del Casco Antiguo

El Causeway o calzada de Amador

La narrativa de los aproximadamente 8 km hasta la isla Flamenco, pasando por las islas Naos y Perico, lo describen como una zona para actividades familiares, hacer ejercicio, tomar aire fresco y las vistas panorámicas de la ciudad de Panamá, pero no mucho más que hacer allí. Advierten de la falta de control de tránsito porque los autos circulan a casi el triple del límite de velocidad permitido y los peatones no tienen ninguna prioridad ni siquiera en los cruces peatonales. El Biomuseo destaca como lugar de destino dentro de la zona.

La cinta costera y avenida Balboa

El cerro Ancón

Sobre esta elevación boscosa describen las vistas que se pueden alcanzar al llegar a la cima que se abre para ofrecer una panorámica de la ciudad y lo fácil del camino, que es básicamente un sendero de carretera. Sin embargo, el acceso en transporte público no fue tan fácil y no hay muchas amenidades como baños públicos o fuentes de agua.

Panamá Viejo

El parque Summitt

Este parque que administra la Alcaldía de Panamá, para sorpresa, tiene una gran cantidad de comentarios negativos. “El parque es grande y hay mucho espacio, el paisaje tropical es hermoso y excelente para caminar si el clima no es sofocante: el área de juegos, el área para caminar, la botánica; aunque la colección de plantas es algo menos impresionante. Ahora, los animales...una crueldad en jaulas diminutas, los animales caminaban de un lado a otro y daban vueltas en sus jaulas. Entre las denuncias menciona que los pájaros no deberían estar en jaulas. Muchas jaulas para pájaros tenían solo unos 3 metros de alto. No había espacio para volar. Devastador”. El costo de entrada para extranjeros es de US$5.00 y el mapa solo estaba en español, por lo que no fue fácil orientarnos.