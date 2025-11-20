La ola de phishing estalla en plena temporada alta: Panamá suma 6,3 millones de ataques en menos de un año

Los especialistas alertan que la amenaza sigue siendo una de las más rentables del cibercrimen y se pone “en oferta” durante el Black Friday, porque mientras miles de personas buscan descuentos en internet, los delincuentes van tras sus datos personales, información bancaria y dinero.

Un informe internacional revela que América Latina y el Caribe sufrió más de $1.2 mil millones de ataques de phishing en el último año, en promedio 3.5 millones de ataque al día.

A medida que aumentan las compras en línea por las ofertas de fin de año, los navegadores de la internet se convierten en un blanco creciente para el phishing millones de intentos de fraude amenazan la actividad comercial y la seguridad de los consumidores en periodos dinámicos para el mercado, un riesgo del que no escapa Panamá.

Panamá sufre 6,3 millones de ataques de phishing en menos de un año

En el último año, solo Costa Rica registró 7,9 millones de ataques, en promedio 21 mil al día; Guatemala 6,4 millones, unos 17 mil al día; Panamá 6,3 millones ataques, unos 17 mil al día; República Dominicana 4 millones en el último año, 11 mil al día; y El Salvador 2,5 millones, con 7 mil al día.

Se estima que el 29 % de los usuarios afectados en la región han perdido entre $100 y $500 en fraudes al comprar en línea, arroja el Panorama de Amenazas para América Latina de Kaspersky. En relación con los usuarios afectados por fraudes al comprar en línea, Costa Rica reportó un 39 %; Guatemala 19 % y Panamá un 12 %, detalló.

“El phishing destaca por ser un modelo de ataque masivo, automatizado y de bajo costo, lo que lo convierte en una herramienta muy rentable para los delincuentes, especialmente en épocas como el Black Friday”, dijo Carolina Mojica, gerente de productos para el Consumidor para las regiones Norte y Sur de América Latina, de la compañía multinacional rusa dedicada a la seguridad informática y con presencia en aproximadamente 200 países del mundo.

El informe explica que para llegar al robo de dinero, los estafadores despliegan una cadena de engaños que comienza con ofertas y notificaciones falsas, trampas que prometen descuentos increíbles y activan la emoción de comprar antes de pensar. Así muchas de estas cadenas llegan a través de redes sociales: publicaciones, anuncios o perfiles que imitan tiendas reconocidas o pequeños negocios con “descuentos exclusivos”. Otras adoptan la forma de mensajes, correos o llamadas que, además de ofrecer promociones, alertan sobre “problemas con tu pedido” o “fallas en el pago” para provocar una reacción inmediata.

Según el informe, el 50 % de los latinoamericanos ya ha sido víctima de fraudes que aprovechan estos impulsos. En la región centroamericana, los guatemaltecos registran un 54 %; Panamá un 53 % y los costarricenses un 52 %.