La ola de phishing estalla en plena temporada alta: Panamá suma 6,3 millones de ataques en menos de un año

A medida que aumentan las compras en línea por las ofertas de fin de año, los navegadores de la internet se convierten en un blanco creciente para el <i>phishing</i> millones de intentos de fraude amenazan la actividad comercial y la seguridad de los consumidores en periodos dinámicos para el mercado, un riesgo del que no escapa Panamá.Un informe internacional revela que América Latina y el Caribe sufrió más de $1.2 mil millones de ataques de <i>phishing</i> en el último año, en promedio 3.5 millones de ataque al día.Los especialistas alertan que la amenaza sigue siendo una de las más rentables del cibercrimen y se pone 'en oferta' durante el Black Friday, porque mientras miles de personas buscan descuentos en internet, los delincuentes van tras sus datos personales, información bancaria y dinero.