Las tarjetas de crédito en Panamá

La tarjeta de crédito es un instrumento magnético, electrónico o de otra tecnología proveniente de un contrato de crédito celebrado previamente entre un intermediario financiero y una persona con el fin de facilitarle el arrendamiento u obtención de bienes o servicios o la obtención de dinero de los comercios afiliados al sistema.

Hay que tener en cuenta que en el mercado panameño existen una gran oferta de tarjetas de crédito y financiamiento con diferencias significativas, entre las tasas promedios de interés, costos de anualidad, límites de crédito, y otros costos que esta conlleva.

A través de la Ley 81 de 31 de diciembre de 2009 “Que tutela los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento” se recibe la información de todas las tarjetas de crédito ofrecidas en nuestro país y con estos datos recopiados es posible levantar los datos para realizar este estudio.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en conjunto con la Superintendencia de Bancos de Panamá, por mandato legal de la ley 81 de 2009 realiza trimestralmente (febrero, mayo, agosto y noviembre del año en curso) un estudio, en donde se detallan los diversos costos de las tarjetas de crédito emitidas en nuestro país.

Por esto es importante para los consumidores, consultar este documento y de esta forma tener información actualizada sobre los costos de su tarjeta de crédito, con el objetivo de comparar estos datos para más adelante aplicar, si lo requiera, a una compra de saldo o la adquisición de otra tarjeta.

El estudio compara las tasas promedio de interés nominal anual de tarjetas de créditos entre clásica o estándar, cash back clásica o tradicional, empresarial o corporativa, oro y platino. Igualmente, se comparan las anualidades de los tipos de tarjetas de crédito antes mencionados.

En términos generales, si comparamos las tasas promedio de interés anual más bajas y altas, por tipo de tarjeta de crédito, existen diferencias de más de 10 % y en lo referente a la anualidad existen diferencias de más de B/.50.00.

De esta manera, se exhorta que, al estar interesado en adquirir una tarjeta de crédito, se consulte la Ley 81 de 2009 que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento, en la misma tendrá información de sus deberes y derechos, igualmente los deberes y derechos de la entidad financiera que le preste el servicio.

También es importante señalar que, esta ley prohíbe imponer cargos o costos adicionales o exigir una compra o monto mínimos al consumidor al pagar con tarjetas de crédito.

No tenga más tarjetas de las que en realidad necesita y pueda pagar; si su tarjeta de crédito está hasta el límite máximo, cancele el saldo adeudado, por medio de un préstamo a una tasa inferior a la que está pagando (la Ley 81 ofrece esta alternativa en su artículo 13).

Es importante hacer buen uso de este crédito, la Acodeco recomienda: ser responsable, evitar compras compulsivas y uso excesivo; siempre pagar a tiempo para evitar recargos; firmar la tarjeta en la parte de atrás inmediatamente se reciba; planificar las compras; no utilizarla para pagar compras por impulso; verificar que en el estado de cuenta no haya compras duplicadas, o se registren compras no efectuadas y que se hayan inscritos todos los pagos efectuados.

* El autor es economista