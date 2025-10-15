Leve descenso en precios globales de alimentos en septiembre

El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) registró un leve descenso en septiembre, al situarse en 128.8 puntos, por debajo de los 129.7 puntos revisados de agosto. Este indicador, que refleja la evolución mensual de los precios internacionales de una cesta de productos básicos, representa no obstante un aumento del 3.4 % respecto al mismo mes del año anterior.De acuerdo con el último informe del organismo, que hace un seguimiento mensual de los precios internacionales de un conjunto de productos alimenticios comercializados a escala mundial, los precios de los cereales, productos lácteos, azúcar y aceites vegetales mostraron descensos, mientras que la carne fue el único rubro con un aumento, alcanzando su nivel más alto en los registros.