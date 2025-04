Lexus invita a explorar la conexión entre vehículo y ser humano en una exposición en Milán

La firma automovilística Lexus considera que será fundamental el desarrollo de una tecnología avanzada; que se anticipe a las necesidades del conductor y de la sociedad, pero defiende que esta debe regirse por las personas, en un contexto en el que los avances de la Inteligencia Artificial generan temor de desplazar al ser humano.

Así lo expresó el director general de diseño de Lexus, Koichi Suga, en una entrevista con EFE en el marco de la Semana del Diseño de Milán, donde presentaron una instalación inmersiva que refleja su idiosincrasia y proyecta cómo las tecnologías del futuro conectarán al ser humano con la movilidad.

La exposición se inspira en el sistema de control de cabina de nueva generación Black Butterfly, una tecnología digital que busca simplificar y redefinir el sistema operativo de los vehículos BEV (coches eléctricos de batería), haciendo, en palabras de Suga, más sencilla y segura la navegación.

Anticiparse a las necesidades del conductor

La interacción con este sistema permite una experiencia de conducción que anticipa el movimiento del conductor cuando hace movimientos con las manos para cambiar la música o el destino, minimizando las situaciones de riesgo comprendiendo sus necesidades y adaptándose a ellas.

En función de estas necesidades, desarrollamos la ingeniería, que influye en el diseño final del coche, subraya el directivo nipón, quien añadió que la compañía está siempre dispuesta a afrontar nuevos retos y crear nuevos conceptos adaptados a lo que la sociedad demanda en cada época.

Esta es una filosofía que encarna el concepto japonés de omotenashi que guía el diseño de sus vehículos y que la compañía ha ejemplificado en la exposición.

Lexus da vida en la exposición al futuro de la movilidad

La muestra acoge una instalación interactiva, desarrollada por Lexus en colaboración con la agencia creativa nipona SIX y el estudio de diseño STUDEO, que explora el diálogo entre el ser humano y la movilidad. Bajo el nombre de A-Un no kokyu, esta instalación, definida por sus creadores como una ventana a la sociedad, busca combinar la esencia de la expresión tradicional japonesa A-Un no kokyu con los principios de su sistema Black Butterfly.

A-Un no kokyu significa que, sin necesidad de tener una conversación verbal, puedes entender a la otra persona de forma instantánea, sincrónica, subrayó Suga, quien asegura que dicha filosofía está viva cuando se decide el diseño interior de los coches.

La instalación, elaborada con hilos hechos a partir de fibra de bambú y que tiene la forma de una

gran mariposa negra, replica el latido del corazón de los visitantes al acercarse, sincronizandolo

con vibraciones inspiradas en la naturaleza a lo largo de un recorrido sensorial por las cuatro estaciones. Esta sintonía entre la estructura y el visitante permite emular la conexión de los vehículos de Lexus con los conductores, redefiniendo la forma de entender la movilidad, según sus creadores.

Discover Together

Junto a A-Un, Lexus también presentó en la capital de la moda italiana el diseño Discover Together, una iniciativa producida por talentos emergentes del equipo creativo japonés Bascule Inc. en Japón, de la Northeastern University en EE. UU. y del equipo de diseñadores de Lexus en Japón.

Este proyecto continúa el legado de apoyo a la innovación de la compañía a través de los Lexus

Design Award y explora las posibilidades de la interfaz Black Butterfly a través de tres obras: Our Energy Nexus, que refleja el impacto de la acción humana en el medioambiente; Earthspective, que invita a repensar desde la perspectiva espacial el lugar que ocupamos en el mundo, y Discover your Butterfly, una metáfora sobre el potencial transformador de las pequeñas acciones.

La exposición estará abierta al público del 8 al 13 de abril en el Superstudio Più de la capital lombarda, en el marco de la Semana del Diseño, uno de los eventos más destacados a nivel global en este ámbito y que reúne a profesionales y empresas de diferentes sectores para compartir las principales novedades y tendencias.