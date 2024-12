Los 20 países con la tasa de inflación más baja en 2024: ¿Cómo está Panamá?

Perspectivas 2025

Estimaciones de CITI

Balance de Panamá

Para el economista y catedrático universitario, Rolando Gordón, en Panamá el tema de la inflación nunca ha sido un problema. Dijo que en una o dos ocasiones lo hubo, por ejemplo, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, ahí sí hubo un problema de inflación que provocó que la gente fuera a las calles por el aumento en el nivel de precios sobre todo de alimentos básicos.

Pero este año, indicó Gordón, la inflación ha estado baja, hasta el mes de septiembre se mantenía alrededor de 1,2 %. A octubre 2024, la variación interanual de la inflación en Panamá cayó -0,3 %, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional Urbano del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), que publica la Contraloría General de la República.

La disminución del precio se refleja en algunos productos y servicios como prendas de vestir y calzado, comunicaciones, transporte, salud y recreación, por mencionar algunos.

Y, “no se ve que para finales de este año vaya a aumentar drásticamente. Sí va a aumentar un poquito debido al problema que se ha dado con el tiempo en Panamá, pero no es una inflación que va a subir drásticamente a más allá del 3%. Lo dudamos, quizás termine con 2,5 % o 2,2 % lo acumulado”, aseveró Gordón en entrevista con este medio.

El economista afirmó que la tasa de inflación pronosticada “no es problema” y que “a nivel internacional también ha ido bajado”. En Panamá, históricamente (desde 1960) la inflación ha sido baja comparado con otros países, con una tasa anual promedio de 2,2 % (1996-2008), debido a que utiliza como moneda el dólar estadounidense.

Al mismo tiempo Gordón recordó que las políticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) y de los demás bancos centrales fue subir las tasas de interés para evitar que la gente siguiera consumiendo demasiado.

“Se subió la tasa de interés para impedir que hubiese más inversión, porque los precios estaban altísimos, provocado por toda la situación internacional. Eso ha comenzado a bajar en Estados Unidos y en Europa y los precios continúan bajando. A menos que en verdad se dé un problema internacional, -que no creo que la guerra en Ucrania a estas alturas vaya a provocar eso- que se intensifi que la guerra en los tiempos del señor Trump”, apuntó Gordón.

Sin embargo, advirtió que a nivel internacional quizás la política del presidente electo Donald Trump provoque una subida de los precios en los Estados Unidos y por tanto una subida de los precios a nivel internacional. “Si en verdad pone los aranceles o sea los impuestos a los productos importados que está diciendo que va a poner. No sabemos si lo va a hacer, pero en la posibilidad de que lo haga, sí tendríamos una inflación en el 2025 que llegará a Panamá a mediados de año. Pero por ahora la inflación en Panamá no es fuerte. Se verá una subida de precios pequeña en estos meses, en noviembre y diciembre, debido al clima que ha provocado que mucha producción agropecuaria se dañe, pero de ahí, no podemos decir que esto va a ser un problema en Panamá”, subrayó Gordón.

Y, explicó que, “por lo general cuando Panamá tiene procesos inflacionarios altos, no es provocado por factores internos sino que es una inflación importada, porque somos un país que es gran importador de alimentos y de todo tipo de productos. Y, si en el mundo hay inflación eso se refleja en Panamá al comprar los productos importados”.

Pero a nivel interno, agregó, “no hay un mecanismo fuerte que provoque inflación, debido a que incluso el uso de la moneda norteamericana hace que no tengamos la cantidad dólares en circulación como lo tienen otros países, que cuando tienen problemas económicos ponen su máquina a hacer dinero, y como ellos fabrican su propia moneda, a veces inundan el mercado con muchos dinero que provoca inflación”.

Gordón enfatizó en que lo anterior “es una de las causas fundamentales de inflación, exceso de inflación. Además cuando el centro bancario en Panamá tiene dinero en cantidades grandes por prestar, por lo general eso sale hacia afuera porque prestan a nivel internacional y el problema se soluciona”, puntualizó.