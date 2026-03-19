Martínez-Acha presiona a embajadores europeos: ‘Tienen que hacer más por Panamá’

Durante su intervención en el Foro Unión Europea–Centroamérica 2026, inaugurado este jueves 19 de marzo con la participación de varios embajadores europeos —entre ellos la embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz—, el canciller Javier Martínez-Acha lanzó un mensaje directo al bloque europeo: Panamá rechaza permanecer en listas discriminatorias y exige un trato acorde con su papel como aliado estratégico.

El jefe de la diplomacia panameña defendió el rol del país como puente global y socio confiable. “Panamá puede convertirse en un conector global, un punto de encuentro, una plataforma de soluciones”, afirmó, al destacar la importancia geopolítica del país en un mundo fragmentado.

Sin embargo, el tono del discurso cambió al abordar uno de los temas más sensibles de la relación bilateral: la permanencia de Panamá en las listas grises de la Unión Europea (UE).

Con firmeza, el canciller fue categórico: “En la única lista que Panamá merece estar en la lista europea es en la lista de los amigos”.

Martínez-Acha no solo rechazó la clasificación, sino que cuestionó la falta de reciprocidad del bloque europeo. “Ustedes tienen que hacer más por Panamá porque ahora Panamá hace mucho por ustedes en un momento complicado”, advirtió, en un llamado directo a revisar la relación bajo el principio de confianza mutua.

El canciller incluso elevó el tono al referirse al esfuerzo del país en materia internacional: “Panamá viene respondiendo desde hace tiempo... pero nosotros hemos sido mal pagados”, dijo, al subrayar el costo que asume el país en temas como la seguridad del comercio marítimo y la cooperación global.

En su posicionamiento, Panamá defendió su historial como aliado de Europa, no solo en la actualidad, sino también en momentos históricos clave. El discurso incluyó referencias a episodios en los que el país sirvió como refugio durante conflictos europeos, reforzando la narrativa de una relación basada en valores compartidos y no en coyunturas.

El mensaje central fue claro: Panamá no busca concesiones, sino reconocimiento. “Panamá no busca concesiones, Panamá ofrece soluciones”, sostuvo el canciller, al insistir en que el país ha cumplido con estándares internacionales y ha demostrado compromiso con el derecho internacional y el multilateralismo.

El discurso concluyó con una apuesta por el futuro y la integración regional, pero sin ceder en el reclamo principal: el reconocimiento de Panamá como un socio confiable.

En palabras del canciller, se trata de construir una relación donde, más allá de diferencias, ambas partes avancen “por un mismo sistema”, basado en respeto, confianza y resultados concretos.