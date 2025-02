MEF realiza la primera subasta de letras del Tesoro de 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que realizó la primera subasta de letras del Tesoro correspondiente al año 2025

La subasta, anunciada con un monto indicativo no vinculante de $100 millones y un vencimiento previsto para febrero de 2026, recibió un total de 96 ofertas. De estas, 88 fueron competitivas por un monto de $346,56 millones, y ocho fueron no competitivas por $9,99 millones. En total, la demanda acumulada alcanzó los $356,55 millones. El MEF adjudicó $300,46 millones en ofertas competitivas y $9,99 millones en ofertas no competitivas, lo que resultó en un monto total adjudicado de $310,45 millones. El precio promedio ponderado de la operación fue del 94,53% y el rendimiento promedio ponderado alcanzó el 5,72%.

La subasta generó una demanda tres veces superior al monto indicativo y logró reducir todos los márgenes de referencia en comparación con la subasta de letras de noviembre de 2024.

La subasta se realizó el 11 de febrero de 2025, mediante el programa de Creadores de Mercado y fue colocada a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).